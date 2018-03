Google conferma il blocco delle GApps sui dispositivi non certificati | ecco una possibile

Apple conferma che sta usando i server di Google per ospitare i dati di iCloud : Apple ha ammesso che sta utilizzando i server del rivale Google per ospitare i dati di iCloud , la piattaforma cloud della casa di Cupertino. A riferirlo è CNBN poche ore fa. Le prove per questa nozione possono essere rintracciate grazie ad uno dei più recenti documenti di sicurezza iOS, disponibili a chiunque voglia leggere sul sito della Apple . Il documento ora afferma chiaramente che la casa di Cupertino sta immagazzinando pezzi crittografati ...

Google - Tar conferma obbligo fornire dati per Sic ad Agcom : Secondo il Tar del Lazio Google dovrà continuare a fornire all' Agcom i dati per la determinazione del Sic , il fatturato complessivo del sistema editoriale, che serve come valore di riferimento per ...