Google aggiorna Play Film | ora comunica la disponibilità anche su altri servizi streaming

App Google beta si aggiorna alla versione 7.24 e prepara numerose novità : Scopriamo alte novità che si nascondono sotto il cofano del recente aggiornamento dell'app Google, che nel canale beta arriva alla versione 7.24. Doodle nel box di ricerca, automazione domestica, Project Valyrian e molto altro. L'articolo App Google beta si aggiorna alla versione 7.24 e prepara numerose novità proviene da TuttoAndroid.

Camera NX si aggiorna alla versione 7.4 basata su Google Fotocamera 5.2 (download APK) : Nuovo aggiornamento per Camera NX, l’applicazione nata grazie alla community di XDA e che, in parole povere, è un porting della Google FotoCamera […] L'articolo Camera NX si aggiorna alla versione 7.4 basata su Google FotoCamera 5.2 (download APK) proviene da TuttoAndroid.

Google Files Go si aggiorna : è un file manager ancora più smart : Google files Go è stato aggiornato di recente, diventando di fatto un file manager ancora più smart: ecco le principali novità introdotte con l’ultima versione.Rilasciata poco prima della fine del 2017, Google files Go è diventata in breve tempo un applicazione molto utilizzata e apprezzata dagli utenti Android.Giusto ieri l’azienda americana ha rilasciato una nuova versione di files Go, trasformando l’applicazione di fatto in ...

Google My Business si aggiorna e migliora l’interfaccia : Dopo aver annunciato la modifica un po' di tempo fa, è stata finalmente rilasciata l'attesa versione aggiornata della dashboard di Google My Business L'articolo Google My Business si aggiorna e migliora l’interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna Maps e Telefono con piccoli ritocchi grafici e funzionali : Google Maps e Google Telefono sono state aggiornate nel Play Store con piccole novità, che vanno a migliorare l'esperienza generale di utilizzo e a ritoccare qualche elemento grafico. L'articolo Google aggiorna Maps e Telefono con piccoli ritocchi grafici e funzionali proviene da TuttoAndroid.

Le Google Pixel Buds si aggiornano introducendo il doppio tap per cambiare traccia : Google ha in serbo varie novità per le Google Pixel Buds. Una di queste è la gesture che, tramite il doppio tap, può contare ora sulla possibilità di cambiare traccia. Prima relegata all'accensione/spegnimento di Google Assistant, tale comando delle cuffie di Big G è in fase di roll out e dovrebbe essere presto affiancato da altre funzionalità molto interessanti. L'articolo Le Google Pixel Buds si aggiornano introducendo il doppio tap per ...

Google lancia Instant Play - aggiorna Maps e App Google e arricchisce Google Pay : Goog,e presenta Google Play Instant per provare giochi e app, aggiorna Maps e App Google, aggiunge la possibilità di acquistare biglietti per i mezzi pubblici su Google Pay e premi per gli utenti che si registrano prima della pubblicazione dei giochi. L'articolo Google lancia Instant Play, aggiorna Maps e App Google e arricchisce Google Pay proviene da TuttoAndroid.

Google Duo per Android si aggiorna alla versione 30 e anticipa alcune novità in arrivo : Analizzando il codice della nuova versione di Google Duo sono state scovate alcune feature che dovrebbero essere presto messe a disposizione di tutti gli utenti L'articolo Google Duo per Android si aggiorna alla versione 30 e anticipa alcune novità in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome Beta per Android si aggiorna con la nuova home : Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di Chrome Beta per Android: si tratta della versione 66.0.3359.30. Scopriamo cosa cambia L'articolo Google Chrome Beta per Android si aggiorna con la nuova home proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera si aggiorna con novità grafiche e funzionali e anticipando nuove feature : C'è una nuova versione di Google Fotocamera in roll out attraverso il Play Store con all'interno diverse novità, soprattutto per quanto riguarda l'interfaccia grafica, di cui alcune nascoste e non ancora attive. L'articolo Google Fotocamera si aggiorna con novità grafiche e funzionali e anticipando nuove feature proviene da TuttoAndroid.

Ecco la lista degli smartwatch che saranno aggiornati a Wear OS by Google : All'indomani dell'ufficializzazione di Wear OS By Google, il colosso di Mountain View fornisce una lista degli smartwatch che riceveranno l'aggiornamento, insieme a quello dell'applicazione. L'articolo Ecco la lista degli smartwatch che saranno aggiornati a Wear OS by Google proviene da TuttoAndroid.

Google Foto si aggiorna : in arrivo un nuovo editor per i video : Ancora una volta l'aggiornamento di Google Foto non porta novità visibili, ma ne nasconde alcune sotto il cofano: un nuovo editor per i video, miglioramenti alla ricerca e altro ancora. L'articolo Google Foto si aggiorna: in arrivo un nuovo editor per i video proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant sbarca sui tablet con Lollipop e aggiorna la scorciatoia : Negli ultimi giorni Google ha aggiornato Google Assistant, permettendo di installarne la scorciatoia sia sugli smartphone dotati di Android 5.0 Lollipop sia sui tablet, andando a raggiungere una platea di utenti molto vasta. L'articolo Google Assistant sbarca sui tablet con Lollipop e aggiorna la scorciatoia proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna Traduttore - Chrome e Google Plus con novità grafiche e nuovi menu : Google aggiorna le applicazioni Chrome, Traduttore e Google Plus, con novità dal punto di vista grafico, nuovi controlli e menu, preparandosi inoltre a introdurre nuove funzioni in una di esse. L'articolo Google aggiorna Traduttore, Chrome e Google Plus con novità grafiche e nuovi menu è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.