oasport

: Golf, il ritorno della Tigre. Tiger Woods di nuovo competitivo dopo anni difficili. Può tornare a vincere uno Slam… - MatteoMarchini5 : Golf, il ritorno della Tigre. Tiger Woods di nuovo competitivo dopo anni difficili. Può tornare a vincere uno Slam… - IlmsgitSport : #golf, in Texas ritorno al successo di Bubba #Watson - ilmessaggeroit : #golf, in Texas ritorno al successo di Bubba #Watson -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Laè tornata a ruggire ed è pronta ad affilare i denti in vista del primo Major stagionale.parteciperà all’Augusta Masters 2018 con un unico obiettivo: vincere. Non è più tempo di esperimenti per il più grandeista di sempre, atteso dal pubblico di Augusta come la star più fulgida di un torneo in cui si accinge ad essere assoluto protagonista. Un autentico calvario lo ha costretto a rimandare più volte il rientro all’attività agonistica, nonostante una serie di tentativi disul prato verde, per giunta poco incoraggianti a causa dei problemi alla schiena ancora irrisolti. L’ultima vittoria dirisale al Bridgestone Invitational 2013, stagione in cui vinse 5 tornei. Da allora perè iniziata una repentina discesa contraddistinta da un numero incredibile di disavventure che hanno a tratti oscurato la sua stella....