Gof | Masters Augusta 2018 | il calendario completo e le date Programma | orari e tv

oasport

(Di mercoledì 28 marzo 2018) La stagione del golf si avvicina a grandi passi verso il primo Major dell’anno, ildi. Un torneo di grande tradizione, che come sempre si terrà sul National Golf Course della città della Georgia. Il percorso metterà a dura prova i giocatori, con il classico “Amen Corner” (le buche 11, 12 e 13) pronto a fare come sempre selezione. Campione in carica è lo spagnolo Sergio Garcia, che un anno vinse il suo primo Major della carriera. Ildiinizierà giovedì 5 aprile e terminerà domenica 8. Glisaranno comunicati giorno per giorno ma il gioco dovrebbe iniziare nelle prime due giornate intorno alle 8 americane, le 14 italiane, mentre sabato e domenica l’o di inizio dovrebbe essere attorno alle 16 italiane. In tv sarà possibile assistere al torneo in diretta su Sky Sport HD e in streaming su Sky Go. IlDa giovedì 5 ...