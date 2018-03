Gobi | la cagnolina che corre le maratone è pronta per fare la star

vanityfair

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Chiunque abbia un rapporto affettivo con il proprio cane potrebbe raccontarvi quanto il quadrupede in questione abbia qualcosa di eccezionale. La mia, per esempio, potrebbe vincere i Mondiali di brontolio dal momento che non perde occasione per manifee la sua scontentezza nei confronti del mondo – che sia una pallina sfuggita alla presa o un livello di attenzioni non consono alle sue aspettative – per brontolarci su in un modo che ogni volta mi strappa il sorriso. Ma, la piccola protagonista del libro di Dion Leonard – intitolatoappunto, dal 29 marzo in libreria per HaperCollins – possiede caratteristiche eccezionali in senso proprio. Intanto il suo proprietario, lo stesso Dion Leonard, è un ultrata che gira il mondo perre oltre i limiti umani, cose tipo 250 chilometri nel deserto. Ed è durante una di queste imprese, l’ultramaratona nel deserto ...