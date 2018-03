Giunta Comunale | Biondi E' organismo di fiducia del Sindaco; per ora nessun

abruzzo24ore.tv

: Sarà intitolato a Davide Astori il centro sportivo della @acffiorentina, a fianco dello stadio 'Artemio Franchi' di… - SerieA_TIM : Sarà intitolato a Davide Astori il centro sportivo della @acffiorentina, a fianco dello stadio 'Artemio Franchi' di… - c_appendino : ?? È stato approvato oggi, dalla Giunta Comunale, un accordo che disciplina i reciproci impegni tra la Città di Tori… - KiroAndrea : RT @PietroBussolati: Oggi entra in funzione il primo autobus 100% elettrico e ieri il Consiglio comunale ha approvato un indirizzo per chie… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) L'Aquila - “Lario del, quindi la permanenza o meno degli assessori in carica dipende dal livello di gradimento del lavoro svolto.o può permettersi, da dentro o da fuori l’amministrazione, di mandare messaggi subliminali per ‘guidare’ certe scelte che sono nelle prerogative di chi è stato chiamato dagli aquilani a governare la città, pertanto non ho alcuna intenzione di mettere mano a inesistenti rimpasti”. Lo afferma il primo cittadino del capoluogo, Pierluigi, in riferimento alle notizie rilanciate in questi giorni di un'imminente ridefinizione dell’esecutivo municipale. “Ricordo a tutti - ha aggiunto- che solo meno di un anno fa la coalizione di centrodestra aveva 19 punti di svantaggio rispetto a quella del centrosinistra e che al ballottaggio l’offerta di esperienza politica e ...