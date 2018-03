Giallo sull’uscita iOS 11 3 in Italia | ma un’app gratuita ci preparerà al meglio

optimaitalia

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Grande delusione in queste ore per gli utenti in possesso di un iPhone o iPad compatibile con l'aggiornamento iOS 11.3, visto che pubblico e addetti ai lavori erano praticamente certi che questo passo sarebbe stato fatto ieri 27 marzo, a margine di un evento ufficiale organizzato da Apple. Non ci nascondiamo ed anche noi di OptiMagazine abbiamo avanzato l'ipotesi, come riportato nei giorni scorsi, ma evidentemente gli ultimissimi imprevisti potrebbero aver cambiato i programmi della mela morsicata.Mi riferisco ad un bug di Siri, apparso tra il weekend e l'inizio della nuova settimana, con cui è emerso che l'assistente vocale sia in grado consentire l'accesso alle notifiche con device sbloccati. Un problema evidentemente non messo in conto dai tecnici del produttore americano è che a mio modo di vedere potrebbe aver determinato un ritardo nell'uscita dell'aggiornamento iOS 11.3. Il ...