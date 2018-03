Germania-Brasile 0-1 | nel segno di Gabriel Jesus e di Trapp

Il Brasile si vendica e batte la Germania a Berlino : Una piccola rivincita per il Brasile che ha vinto 1-0 contro i campioni del mondo della Germania che la umiliò nella famosa semifinale del Mondiale 2014. All'Olympiastadium di Berlino i verdeoro di Tite, in una delle tante amichevoli premondiali, hanno messo in cantiere un ...

Amichevoli internazionali - il Brasile piega la Germania e vendica il Mineirazo : ROMA - Dopo 22 gare senza sconfitta il Brasile mette fine alla striscia positiva della Germania e vendica il Mineirazo , 7-1 nella semifinale del Mondiale 2014, . All' Olympiastadion di Berlino gli ...

Diretta Germania Brasile : Calciomercato.it vi offre il match dell'Olympiastadion' in tempo reale Diretta Germania Brasile - Grande calcio a Berlino. Dopo il pareggio contro la Spagna di venerdì scorso, la Germania campione del ...

Diretta amichevoli internazionali : non solo Germania-Brasile e Spagna-Argentina : ROMA - Si chiude la finestra delle nazionali con la seconda tornata di amichevoli in tutto il mondo. Il clou è stasera, con Inghilterra-Italia alle 21 e le supersfide Germania-Brasile all'...

Probabili formazioni Germania – Brasile - Amichevole 27-3-18 : L’Olympiastadion di Berlino sarà teatro di un’altra Amichevole prestigiosa della Germania campione del mondo in carica, che ospiterà il Brasile, in una sorta di riedizione della finale andata in scena in Corea nel 2002 e della semifinale di 4 anni fa. Entrambe le formazioni, saranno protagoniste del mondiale sempre più vicino e, tutte e 2, vogliono arrivare ad alzare la coppa. I tedeschi vengono dal pareggio nell’ultima ...

Low e quel Germania-Brasile 7-1 : 'Ce ne dimenticammo il giorno dopo' : Sarà di nuovo Germania-Brasile , quattro anni dopo quella che fu una delle vittorie più esaltanti della storia del calcio tedesco, e allo stesso tempo una delle pagine più nere dello sport verdeoro. Nella conferenza stampa che precede l'amichevole di questa sera, Joachim Löw torna su quella partita: La vittoria per 7-1 ai Mondiali ha avuto un ruolo molto più importante in ...