Genova | auto contro bus | 1 morto e 5 feriti

Genova - altra giornata di traffico in tilt Code in autostrada - tir in attesa al porto : Code dal mattino ai caselli di Genova Ovest e Pra’ e su tutto il nodo autostradale cittadino. Lungomare Canepa, mezzi in attesa di entrare nei varchi portuali dopo le 24 ore di stop delle attività

Revisioni - 64mila automobili a Genova sono “fuori legge” : il 15% di quelle in circolazione non è in regola : Il 15 per cento delle vetture in circolazione non è in regola. «Un pericolo e un danno per l’ambiente»

Porti : Filt - a Genova accordo positivo su autotrasportatori : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Un accordo molto positivo che riguarda i settori dell’autotrasporto e dei Porti”. Così i segretari nazionale della Filt Cgil, Giulia Guida e Natale Colombo commentano l’accordo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per creare un centro di servizi per gli autisti di tir nel piazzale antistante il terminal VTE a Genova, sottolineando che “adeguare le ...

Genova - donna cade da un ponte e precipita su un’auto in transito : gravissima : A Genova una donna di circa 50 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni in ospedale dopo essere caduta dal ponte della ferrovia di via Pacinotti, precipitando su un’auto in transito. Nella caduta, le cui cause sono ancora da accertare, la donna ha riportato diversi traumi. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera. Anche ...

Maltempo e gelicidio - riaperte tutte le autostrade/ Neve in Emilia Romagna - A1-A12 tilt : stop treni a Genova : Maltempo, Neve e gelicidio, ultime notizie: riaprono tutte le autostrade. A1 in tilt da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna.treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:25:00 GMT)

Maltempo Genova - auto bloccata dalla neve : intervento dei Vigili del Fuoco : Una coppia sorpresa in auto da una bufera di neve su una strada dell’entroterra di Genova è stata costretta a chiedere aiuto ai Vigili del fuoco. E’ successo la scorsa notte sulla strada del passo del Turchino che conduce alla cappelletta di Masone. I due, cinquantenni, sono rimasti intrappolati dalla neve e non avendo al seguito le catene come prevedono le normative per questo periodo dell’anno nei tratti appenninici, sono ...

Ermal Meta e Moro non sono gay/ Il cantautore albanese a Genova : "Nel prossimo disco omaggerò la città" : Ermal Meta e Fabrizio Moro, flirt smentito: il cantautore italo-albanese ha utilizzato due toni diversi nel commentare il gossip riguardante il presunto flirt con il suo collega. (Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:17:00 GMT)