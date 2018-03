Genoa-SPAL | probabili formazioni | orario e dove vederla in tv e streaming

Serie A : Juve fermata dalla Spal - il Napoli stasera col Genoa : Serie A, risultati 29.a giornata - La Roma di Eusebio Di Francesco vince anche a Crotone e consolida il terzo posto: 0-2 il risultato finale con reti di El Shaarawy e Nainggolan. Brividi per il Milan di Gattuso, che batte in rimonta il Chievo 3-2 con rete decisiva di André Silva (Kessié sbaglia un rigore nel recupero). Manita dell’Atalanta al Bentegodi contro l’Hellas Verona, con tripletta di uno scatenato Ilicic. Vittoria importantissima del ...

Inter - provvedimento della dirigenza dopo la sconfitta contro il Genoa? Ecco la decisione di Spalletti : Momento veramente negativo per l’Inter, la squadra di Luciano Spalletti aveva vinto senza entusiasmare nella scorsa giornata del campionato di Serie A contro il Bologna mentre ieri nuovo pesante passo indietro contro il Genoa. Sono emersi tutti i limiti della squadra nerazzurra, difficoltà dei singoli ma anche il gioco non convince e quando manca Icardi è difficile trovare la via delle rete con continuità. L’Inter rischia non solo la ...

Sprofondo Inter a Marassi. Il Genoa domina : è 2-0. Spalletti - la crisi è nera : Il Genoa fa ripiombare l'Inter nella crisi. I nerazzurri cadono a Marassi nel'anticipo , 2-0, e falliscono il controsorpasso sulla Roma vittoriosa nel pomeriggio ad Udine. Un'autorete, sfortunatissima,...

Formazioni ufficiali Genoa-Inter : le scelte di Ballardini e Spalletti : Formazioni ufficiali Genoa-Inter – Genoa ed Inter chiuderanno questo sabato di serie A dopo le gare del pomeriggio. In serata a Marassi arriva Spalletti, con un carico di motivazioni enorme per ottenere i tre punti in palio. Di contro però avrà una squadra senz’altro ritrovata e rivitalizzata dopo l’arrivo di Ballardini. Una cura quella del tecnico del Genoa fatta di concretezza e risultati, senza fronzoli insomma. ...

Spalletti - col Genoa c'è da combattere : APPIANO GENTILE , COMO, - 16 FEB - ''Se siamo accompagnati dall'entusiasmo ci riescono anche le cose difficili. C'è un ambiente da combattere in modo coraggioso. Il Genoa è una squadra che gioca un ...