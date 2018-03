Gennaio in calo per l' industria italiana

Industria - produzione industriale in calo a Gennaio : A gennaio 2018 l'indice destagionalizzato della produzione Industria le diminuisce dell'1,9% rispetto a dicembre 2017 e aumenta del 4% rispetto a gennaio 2017 , dato corretto per gli effetti di ...

Giappone : in calo a Gennaio l'indice dell'attività terziaria : Lo comunica il Ministero dell'economia e dell'industria . Il dato risulta leggermente al di sotto delle attese degli analisti, che erano per un decremento dello 0,2%, ma mostra un peggioramento dopo ...

Giappone : in calo a Gennaio l'indice dell'attività terziaria : Lo comunica il Ministero dell'economia e dell'industria . Il dato risulta leggermente al di sotto delle attese degli analisti, che erano per un decremento dello 0,2%, ma mostra un peggioramento dopo ...

Calo dell'elettricità in tutta Europa : da Gennaio gli orologi hanno perso 6 minuti : Forse voi non ve ne siete nemmeno accorti. O forse sì. Ma da inizio gennaio tutti gli orologi e sveglie della vostra casa che siano collegati alla rete elettrica (compresi, ad esempio, quelli dei forni microonde e dei forni), hanno perso sei minuti . Cioè sono indietro di sei minuti rispetto all'ora

Giappone - in calo la produzione industriale di Gennaio : In calo e sotto le attese la produzione delle fabbriche Giappone si di febbraio. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giappone se , METI , , l'indice ...

Italia - a Gennaio in calo import ed export verso i Paesi extra UE : A gennaio 2018, i flussi commerciali dell'Italia verso i Paesi extra UE sono in contrazione, con una diminuzione lievemente più marcata per le importazioni , -4,1%, che per le esportazioni , -3,7%, . ...