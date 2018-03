Gennaio a due velocità per l'edilizia italiana : Gennaio 2018 a due colori per il settore edile italiano. Nel mese in esame, rileva l'Istat, l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra un decremento dello 0,1% su mese ...

Aeroporti : a Gennaio transitati 11 - 4 milioni di passeggeri - +5 - 7%. Crescita cargo a due cifre : Sono stati 11,4 milioni i passeggeri transitati a gennaio 2018 negli Aeroporti italiani, con un incremento del 5,7% rispetto allo stesso mese del 2017. Questi i dati diffusi da AssAeroporti , l'...

Lorenzin : «Morbillo - dati in crescita. A Gennaio 164 casi e due morti» | : La quasi totalità delle persone colpite non erano vaccinate. L’Italia è al secondo posto nell’Ue (dopo la Romania) per incidenza di casi

Allarme morbillo - Lorenzin : A Gennaio 164 casi e due morti : "A gennaio 2018 si sono registrati in Italia 164 casi di morbillo e due morti". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin che ha precisato che i due decessi hanno riguardato pazienti adulti, di 38 e 41 anni, non vaccinati, per grave insufficienza respiratoria.Per queste 164 persone "abbiamo avuto una serie di ricoveri molto importanti. Non fatevi abbindolare da personaggi che stanno cavalcando ...

Mercato due ruote - a Gennaio impennano le immatricolazioni in Italia : +30 - 6% : MILANO - Mercato delle due ruote in forte ripresa nel mese di gennaio in Italia. Le immatricolazioni, secondo i dati di Confindustria Ancma, sono state in totale 14.227, il 30,6% in più...

Mercato italiano due ruote a motore - forte ripresa a Gennaio : Roma, 1 feb. , askanews, Impennata delle immatricolazioni in Italia, con 13.016 scooter e moto e un eclatante +33,6%. In particolare accelerano le moto con 6.124 unità pari al +41,4% mentre gli ...

Mercato Gennaio - quanti due di picche! Da Verdi a Pastore - da Politano al “no” di Dzeko… : Mercato gennaio, quanti due di picche! Da Verdi a Pastore, da Politano al “no” di Dzeko… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, CalcioMercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Mercato DI gennaio- Un Mercato di gennaio piuttosto povero per quel che riguarda il calcio italiano. Spiccano solamente gli acquisti di Rafinha e Lisandro Lopez in casa Inter. Juventus, Milan e Napoli hanno scelto di ...

Contratto scuola 2018 ultime notizie oggi 30 Gennaio : due punti chiave prima della firma : Si era parlato di firma sul nuovo Contratto scuola 2018 a metà gennaio ma, a quanto pare, il calendario delle scadenze del Governo è destinato sempre a subire degli slittamenti. Le ultime notizie sul rinnovo del Contratto del personale scolastico, atteso da oltre otto anni, parlano addirittura di firma dopo le elezioni del 4 marzo. E’ il quotidiano ‘Italia oggi‘ […] L'articolo Contratto scuola 2018 ultime notizie oggi 30 ...

Cina - Gennaio a due velocità per manifattura e servizi : Teleborsa, - Il settore manifatturiero della Cina si indebolisce a gennaio. Il Purchasing Managers Index , PMI , elaborato dal National Bureau of Statistics cinese, che monitora lo stato di salute del ...