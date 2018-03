Genesis G70 - La berlina media è anche integrale

quattroruote

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Il Salone di New York ha ospitato il debutto americano della nuovaG70, unadi segmento D pensata per porsi alla base dell'offerta del marchio premium del gruppo Hyundai. Già commercializzata in Corea, la tre volumi si propone negli Stati Uniti con una configurazione specifica per il mercato d'oltreoceano conservando lo stile e la meccanica, motore diesel escluso, del modello presentato negli scorsi mesi.manuale. Il costruttore coreano proporrà la G70 con un 2.0 turbo benzina da 272 CV e 352 Nm oppure con un V6 3.3 litri biturbo da 365 CV e 510 Nm. Il primo disporrà di serie di un cambio automatico a otto rapporti ma, a richiesta, sarà disponibilecon un manuale a sei marce. La versione a sei cilindri, denominata Sport, potrà contare unicamente sulla trasmissione automatica automatica che, grazie al launch control, permette alla V6 di scattare da 0 a 96 km/h ...