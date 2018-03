Gasparri | stai zitto c Interviene la Berlinguer | scintille a CartaBianca

ilgiornale

: RT @Virus1979C: Becchi insulta Gasparri a Cartabianca: «Stai zitto, c...» - dileguossi : RT @Virus1979C: Becchi insulta Gasparri a Cartabianca: «Stai zitto, c...» - Virus1979C : Becchi insulta Gasparri a Cartabianca: «Stai zitto, c...» -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Momenti di tensione durante l'ultima puntata di, il talk show di Rai Tre condotto da Bianca. In studio c'è il senatore di Forza Italia, Maurizio. In collegamento c'è il professor Paolo Becchi. Al centro del dibattito la politica e le mosse dei partiti in queste settimane per la formazione del nuovo governo. Di fatto a quanto pare Becchi avrebbe usato parole dure per "zittire" il senatore forzista: ", c...". Una frase che ha immediatamente acceso lo scontro in studio con la reazione di. Pronto l'intervento dellache ha fermato Becchi: "Finiamola subito con le parolacce". Dopo l'ammonimento della conduttrice è tornato il sereno in studio e la trasmissione è andata avanti senza particolari problemi. Il battibecco tra il senatore e il prof Becchi è stato immediatamente commentato sui social durante la diretta del programma. E in ...