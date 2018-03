Galaxy X niente da fare | la scienza non lo permette ancora | ma Samsung non molla

Niente Seamless Update per i Samsung Galaxy S9 : non è ancora sbocciato l’amore con Samsung : Google ha mostrato di avere a cuore la questione degli aggiornamenti ideando una procedura che rimpiazza i file del l'OS con i nuovi mentre il telefono è operativo L'articolo Niente Seamless Update per i Samsung Galaxy S9: non è ancora sbocciato l’amore con Samsung proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge - ancora niente Oreo : ecco le patch di sicurezza di febbraio : I possessori di Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge dovranno attendere ancora un mesetto prima di assaporare sul loro smartphone le novità di Android 8.0 Oreo

Niente lettore di impronte nel display per Samsung Galaxy Note 9 - troppi problemi : Sembra che anche Samsung Galaxy Note 9 non sia destinato a utilizzare un lettore di impronte sotto al display, a causa di problemi tecnologici attualmente insuperabili.

Controindicato l'aggiornamento XXU1DRA2 Samsung Galaxy S7 e S7 Edge TIM? Niente affatto : Da un paio di giorni a questa parte i possessori dei Samsung Galaxy S7 e S7 Edge TIM hanno ricevuto l'aggiornamento XXU1DRA2 inclusivo della patch di sicurezza di gennaio, che mette al riparo i suddetti modelli da tutta una serie di vulnerabilità (su tutte quelle ormai conosciutissime, Meltdown e Spectre). Il firmware ricordiamo aver integrato il widget meteo di Galaxy S8 e Note 8, tra le novità più visibili, ed anche alcune ottimizzazioni ...

Nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy S9 - niente lettore di impronte nel display per Note 9 : Mentre Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus ricevono la certificazione Bluetooth 5, visitano Geekbench in varie versione e dovrebbero disporre di un modem Gigabit, scopriamo che Samsung Galaxy Note 9 non avrà il lettore di impronte sotto al display, viste le continue difficoltà incontrate nello sviluppo della soluzione.

Niente Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Galaxy Note 5 secondo Vodafone AU : secondo Vodafone Australia sarebbe in fase di test per Samsung Galaxy Note 5 e Samsung Galaxy S6 Edge Plus l'aggiornamento ad Android 7.1.1 Nougat e non ad Andorid 8.0 Oreo: crollano le speranze dei possessori?

Samsung Galaxy C10 Plus sarebbe passato da AnTuTu con un hardware niente male : Il presunto Samsung Galaxy C10 Plus (SM-C9150) passa da AnTuTu svelando alcune delle sue specifiche tecniche: lo smartphone pare poter contare su caratteristiche davvero niente male, anche se la presenza di Android 7.1.1 Nougat fa storcere un po' il naso.

Niente più firmware stranieri su Samsung Galaxy S8 - S8+ e Note 8 - grazie al nuovo bootloader : Cattive notizie per chi era abituato a flahsare ROM straniere su Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus e Samsung Galaxy Note 8. Con il nuovo bootloader infatti Samsung impedisce di installare firmware destinati a regioni diverse sui propri top di gamma, pena conseguenze catastrofiche come l'hard brick dei dispositivi.