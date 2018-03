Galaxy S9 togliere contapassi Samsung

allmobileworld

: Galaxy S9 come aggiungere e togliere Widget - allmobileworld : Galaxy S9 come aggiungere e togliere Widget - helianthoss : NO VA BEH ore 00:07 coinquilina, nel letto, al buio, dopo avermi detto tipo cinque volte buonanotte, prende a casis… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Come aumentare la durata della batteria disattivando ildiS-Health Se non siete dei camminatori togliete ilvi aiuterà a far durare di più la batteriaS9.