Fusione Car2go-Drive now | cosa cambia per chi usa il car sharing?

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Nuova SmartUnione alle porte nell’industria del carNow si fonderanno. Le rispettive capogruppo dei due servizi, le tedesche Bmw e Daimler, hanno trovato un accordo per unire le due divisioni di car. L’intesa tra le aziende di auto non riguarda solo le macchine in condivisione, ma anche altri servizi nei trasporti: corse in taxi, parcheggi e rete di ricarica per i veicoli elettrici. I due partner divideranno al 50% la partecipazione nella joint venture, ma dichiarano che “resteranno concorrenti nei rispettivi core business“. L’alleanza arriva in un mercato in crescita anche in Italia. L’ultimo rapporto dimobility ha evidenziato che nel triennio 2015-2017 i servizi sono aumentati del 50%. C’è margine di crescita e l’obiettivo dei due operatori di carè di rafforzarsi rispetto alla ...