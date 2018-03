Furti su auto in sosta in aree di servizio | la Polizia di Stato smantella organizzazione

Furti su auto e nei centri commerciali : cinque nomadi finiscono nei guai : Vigasio, esce di strada con l'auto e si ribalta. 19enne muore nella notte 3 Mare e montagna a portata di treno e bici da Verona, con il servizio Trenitalia 4 Arrestato il pomeriggio, la Volante lo ...

Furti auto e moto - 101 arresti e 618 veicoli recuperati - : La Polizia di Stato, con il supporto degli equipaggi dei Reparti prevenzione crimine , Rpc, , del personale della Polizia Stradale e la Polizia di Frontiera, ha controllato 983.427 veicoli e 65.396 ...

Furti auto e moto - 101 arresti e 618 veicoli recuperati : Furti auto e moto, 101 arresti e 618 veicoli recuperati La Polizia di Stato, con il supporto degli equipaggi dei Reparti prevenzione crimine (Rpc), del personale della Polizia Stradale e la Polizia di Frontiera, ha controllato 983.427 veicoli e 65.396 persone. Fondamentale l’utilizzo della piattaforma tecnologica ...

Furti di auto : altri dieci veicoli rubati trovati e restituiti ai proprietari : trovati nel Brindisino dieci veicoli rubati nei giorni scorsi: restituiti ai proprietari dopo tutti gli accertamenti del caso. A Mesagne il 21 febbraio è stata trovata un'Alfa Romeo 147 rubata il 19 ...

Furti in auto alla stazione di servizio a Castrocielo : presi due malviventi residenti a Napoli : Razziavano nelle auto all'interno della stazione di servizio Casilina Ovest a Castrocielo sull'autostrada Roma Napoli. Ad arrestare il 65enne calabrese e il 69enne campano, entrambi residenti a Napoli,...

Furti su auto in sosta a Ragusa : arrestato pluriprediudicato : Gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato a Ragusa un pregiudicato per Furti su autovetture in sosta.

Furti dentro auto parcheggio Lampugnano via Natta Milano - tre arresti : La Polizia di Stato, mercoledì 14 febbraio, a seguito di numerose denunce pervenute per Furti a bordo auto all'interno del parcheggio ATM "Lampugnano" di Via Giulio Natta, ha predisposto un servizio ...

Napoli : Furti d'auto e riciclaggio - 15 arresti : Le indagini hanno svelato un giro d'affari da 300mila euro al mese. Il gruppo criminale era attivo nel capoluogo campano e in provincia

Specializzati in Furti e riciclaggio di auto per 300mila euro : 15 arresti a Napoli : Quindici persone, ‘specializzate’ nei furti e nella ricettazione o riciclaggio di auto, sono state arrestate dai carabinieri della compagnia Napoli centro che stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli su richiesta della locale procura. I 15 indagati sono ritenuti membri di un gruppo criminale, attivo tra Napoli e provincia, dedito ai furti, al riciclaggio e alla ricettazione di auto. ...

Furti e riciclaggio auto - 15 arresti : ANSA, - NAPOLI, 5 FEB - I carabinieri della Compagnia Napoli Centro stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli su richiesta della locale Procura nei ...

