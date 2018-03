Furti con ' spaccata' nel Siracusano | catturati altri due catanesi

Quale chiave è la più sicura contro i Furti? Vediamo i maggiori mezzi di intrusione dei ladri : Purtroppo non basta avere una chiave moderna per stare tranquilli e a quanto pare poi non tutte le chiavi sono uguali o almeno non lo sono per fare il loro dovere. Vediamo insieme due pareri in merito: L’Eco di Bergamo e Altroconsumo che ha effettuato dei test antintrusione. Secondo L’Eco di Bergamo la migliore chiave in commercio è quella “a coda di rondine“. Con le sue tre scanalature non è copiabile ed è sicura anche ...

Furti in abitazione - controlli straordinari dei Carabinieri in Valnerina : TERNI controlli straordinari del territorio sono stati operati dai Carabinieri della Compagnia di Terni nei comuni di Ferentillo ed Arrone, recentemente interessati da una recrudescenza di reati ...

Ladri fuggono con la reFurtiva - ma a tradirli sono le impronte sulla neve : Magro bottino per due Ladri inglesi, traditi da un piccolo particolare che ha facilitato la polizia nel loro inseguimento: le impronte. È successo nella cittadina inglese di Macclesfield, dove la polizia locale da giorni è intenta a gestire le problematiche dovute alle precipitazioni e alle improvvise nevicate."Se siete intenzionati ad alzarvi presto per togliere il ghiaccio dalla vostra auto, non lasciatela incustodita. Dei Ladri ...

Elezioni - Berlusconi : “Migranti non sanno come vivere e compiono Furti nelle case. Cambieremo legge sulla legittima difesa” : Silvio Berlusconi torna ad attaccare i migranti presenti in Italia. Per il leader di Forza Italia ce ne sono 600mila “che non sanno come vivere e compiono furti in appartamento“. La soluzione? “Secondo la sinistra la gente si può difendere solo di notte, per noi ci si può difendere sempre per cui Cambieremo la legge sulla legittima difesa“. Ospite di Dalla vostra parte su Rete4, l’ex presidente del Consiglio ...

Quattro Furti in poche settimane. Intimidazioni contro la consigliera M5S di Vieste che ha denunciato la malagestione dei rifiuti. ... : ...rappresenta oggi ogni cittadino onesto che ha il coraggio e la determinazione di denunciare il malaffare o anche la cattiva gestione di quello che notoriamente è il settore più lucroso della politica ...

Furti dentro auto con disturbatore di frequenze Milano - due arresti : Credevano di agire indisturbati: individuavano automobilisti in procinto di parcheggiare la propria autovettura e, quando le vittime scendevano e si allontanavano convinti di avere chiuso con il ...

Ancora Furti dentro auto con disturbatore frequenze Milano - agivano in aree servizio autostradali : Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia della Questura di Milano hanno individuato due uomini albanesi di 46 e 49 anni ritenuti responsabili, rispettivamente, di furto a ...

Furti ai Girolamini - la Cassazione conferma la condanna per Schauer : È stata definitivamente confermata, anche se non per tutti i capi di imputazione, la responsabilità del libraio tedesco Herbert Schauer nella vicenda - nella quale è coinvolto...

VICENZA Tedeschi derubati con la 'tecnica della gomma' - reFurtiva recuperata : I due erano fermi al distributore Eni di viale della Scienza, vicini alla Mercedes di loro proprietà. Ai militari hanno raccontato di aver trovato l'auto forata e di essersi spostati al distributore ...

Continui Furti nell'edicola della Metro 'Così sono costretto a chiudere' : Un furto al giorno e quasi mille euro persi nell'arco di quarantotto ore. Questa l'assurda statistica degli ultimi due giorni di follia all'interno della Metro di Bagnoli. A farne le spese, Gianni il ...

Cremona - contro i Furti nel cimitero dei bambini lapidi e oggetti fotosegnalati : Una cosa più ignobile probabilmente non esiste. Il tranquillo cimitero dei bambini di Castelleone, paese in provincia di Cremona, è stato più volte oggetto di raid e furti. Nel corso degli ultimi mesi, dalle 31 tombe dei piccoli, tutte ben curate, pulite e disposte ordinatamente su tre file, sono spariti tanti oggetti ricordo. Pezzi che, al di là del valore economico, hanno per genitori e familiari un pregio inestimabile. Dopo proteste, denunce, ...

Ficulle - allarme Furti - sindaco annuncia video sorveglianza e sottolinea collaborazione con forze dell'ordine : (UNWEB) Ficulle " - Il sindaco di Ficulle ha parlato del tema della sicurezza contro i furti in occasione della visita del nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Orvieto, ten. Giuseppe ...