Frizzi | folla per l' addio | L' omelia | Fabrizio | un combattente col sorriso

Commozione e folla ai funerali di Fabrizio Frizzi. Antonella Clerici e Carlo Conti leggono la ‘Preghiera degli Artisti’ : Carlo Conti, Antonella Clerici Una cerimonia intensa, partecipata, struggente. I funerali di Fabrizio Frizzi, tenutisi stamane a Roma, hanno raccolto attorno al compianto ed amatissimo conduttore migliaia di persone. A dare l’ultimo saluto al presentatore non c’erano soltanto parenti, amici, colleghi e dirigenti del servizio pubblico. C’era anche una marea di gente comune che lo aveva conosciuto ed apprezzato attraverso la tv: ...

L’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi - la folla applaude commossa : Piazza del Popolo, a Roma, è strapiena per l’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi, morto a 60 anni nella notte tra domenica e lunedì all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Un applauso lungo e commosso ha accolto il passaggio del feretro. E, tra le migliaia di persone, presenti anche tanti volti noti, amici dello showman: tra i moltissimi, Giancarlo Magalli, Massimo Giletti, Antonella Clerici, Milly Carlucci, Max Biaggi, Paolo Bonolis, Amadeus e ...

