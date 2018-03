Franco Morbidelli | «In sella le mie insicurezze scompaiono»

MotoGP - esordio positivo per Franco Morbidelli. “La prima gara ha aumentato la mia confidenza” : Franco Morbidelli ha cominciato la sua avventura in MotoGP con un 12° posto nel GP del Qatar. Il pilota romano è risultato il migliore tra i rookie e può guardare con fiducia alla stagione appena cominciata, la sua prima nella classe regina. Una sensazione positiva che lo stesso Frankie ha confermato, euforico, ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD subito dopo la gara. “È stato bello stare in mezzo a piloti come Lorenzo e ...

Voci su Franco Morbidelli vicino alla Ducati : Abbiamo creato Franco in 2 anni, prima era un normale pilota Moto2 e ora è un campione del mondo. Abbiamo un contratto biennale con lui con opzione per il 3° anno, ma sappiamo che non possiamo ...

MotoGP - Franco Morbidelli : “Un bell’inizio - non vedo l’ora di tornare in sella alla Honda in Thailandia” : Può ritenersi soddisfatto Franco Morbidelli, dopo aver terminato la sua prima sessione di test in MotoGP a Sepang (Malesia) in sella alla Honda del team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS. Il pilota italiano, campione del mondo della Moto2 nel 2017 ed esordiente quest’anno nella top class, è stato protagonista nella prima giornata di una caduta, senza nessuna conseguenza fisica seria che ne ha però un po’ ostacolato il programma di ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Franco Morbidelli muove i primi passi da rookie - ma c’è ancora tanto da migliorare : Com’è dura la vita da esordiente. Franco Morbidelli, fresco Campione del Mondo della Moto2, sta vivendo il salto di categoria in MotoGP con annessi e connessi. Da un lato l’adrenalina di poter competere ai massimi livelli e contro i più grandi campioni delle due ruote a soli 23 anni. Dall’altro lato sa che deve imparare in fretta e crescere minuto dopo minuto per non vivere la stagione d’esordio completamente da ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : tutti i volti nuovi che vedremo in pista. Franco Morbidelli guida la carica dei ‘rookies’ : I Test pre-stagionali di Sepang (clicca qui per programma e tv) oltre a permetterci di apprezzare l’esordio delle moto in edizione 2018 (clicca qui per la preview), segneranno anche l’esordio ufficiale nella nuova stagione per diversi volti nuovi. Nella massima categoria, infatti, faranno il loro debutto diversi rookies. Esattamente quattro. Su tutti il nostro Franco Morbidelli che inizierà a fare sul serio con la sua Honda del team ...

Franco Morbidelli/ Ladri nella casa di Tavulla : rubati i trofei del motociclista di Moto2 : Franco Morbidelli, disavventura per il motociclista italiano: Ladri nella sua casa a Tavulla, rubati i suoi trofei e svaligiata l'officina di suo padre(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:54:00 GMT)

MotoGP - rubati i trofei di Franco Morbidelli. Furto nella casa di mamma Cristina : Brutta disavventura per la famiglia di Franco Morbidelli, Campione del Mondo di Moto2. Dei ladri, infatti, sono entrati nella casa della mamma in località Babbucce (in provincia di Pesaro Urbano, vicino a Tavullia) e hanno rubato molti trofei conquistati dal romano nella prima parte della carriera. Stando alle ricostruzioni effettuate nelle ore successive, sarebbe stato prelevato anche del materiale dall’officina del compianto papà Livio. ...