: Parigi, Le Pen costretta a lasciare la marcia contro l'antisemitismo #francia - MediasetTgcom24 : Parigi, Le Pen costretta a lasciare la marcia contro l'antisemitismo #francia - fattoquotidiano : Fischi e contestazioni contro Marine Le Pen e Jean Luc Melenchon hanno accompagnato la “marcia bianca” contro l… - AngeloTofalo : Mare alla #Francia: Parigi fa marcia indietro. Caso chiuso? Anche i francesi ora si attengono ai vecchi confini, vi… -

Almeno 10mila persone stanno partecipando alla "" a Parigi, in memoria di Mireille Knoll, 85ennesopravvissuta alla Shoah e assassinata in un omicidio a sfondo antisemita. Fischiati Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon, definiti "indesiderati" dal Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche di, che ha organizzato l'evento. Il figlio della donnaaveva invece invitato "tutti" Altre manifestazioni sono in programma in varie città, tra cui Lione, Tolosa, Marsiglia, Bordeaux.(Di mercoledì 28 marzo 2018)