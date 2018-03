Francia | Le Pen e Melenchon lasciano tra i fischi la ‘marcia bianca’ in memoria di

Francia - Le Pene e Melenchon lasciano tra i fischi la ‘marcia bianca’ in memoria di Mirelle Knoll : fischi e contestazioni contro Marine Le Pen e Jean Luc Melenchon hanno accompagnato la “marcia bianca” contro l’antisemitismo, organizzata a Parigi in memoria di Mireille Knoll, 85enne ebrea sopravvissuta ai campi di concentramento e uccisa in un omicidio a sfondo antisemita. I due leader politici di estrema destra ed estrema sinistra sono stati costretti ad abbandonare il corteo. In mattinata avevano annunciato di ...

Francia - GUIDA ALPINA SALVA MIGRANTE INCINTA/ Video - rischia 5 anni di carcere : “non sono pentito - lo rifarei” : Una GUIDA ALPINA che ha messo in salvo una MIGRANTE nigeriana che stava partorendo sulle montagne tra la FRANCIA e l'Italia è stata arrestata dai gendarmi francesi: rischia 5 anni di carcere(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 20:10:00 GMT)

Il referendum sull’indipendenza della Nuova Caledonia dalla Francia si terrà il 4 novembre : Il Congresso della Nuova Caledonia, una collettività francese d’oltremare che si trova a est dell’Australia, ha fissato la data del referendum per l’indipendenza dalla Francia: il 4 novembre 2018. In Nuova Caledonia è presente da decenni un forte movimento separatista. The post Il referendum sull’indipendenza della Nuova Caledonia dalla Francia si terrà il 4 novembre appeared first on Il Post.

Francia - Marine Le Pen rieletta presidente del Front National. Il padre Jean-Marie definitivamente fuori : All’Eliseo i francesi non l’hanno fatta neanche avvicinare ma Marine Le Pen è stata rieletta oggi a Lille, dal Congresso del Front National, presidente del partito, con il 100% dei suffragi. Anche perché era l’unica candidata alla rielezione. Con questo mandato la politica, 49 anni, comincia così il suo terzo mandato alla testa del partito che guida da quando, nel 2011, successe al padre e fondatore del FN, Jean-Marie, da oggi ...

Francia - il sesso sotto i 15 anni sarà stupro Così Macron rivoluziona il codice penale : Alla fine ha prevalso la linea del presidente, con il sospetto che la sua storia personale con la première dame Brigitte possa avere inciso sulla scelta finale: Emmanuel Macron era un liceale di 15 anni e la sua prof, sposata, ne aveva 24 di più, quando lui si innamorò di lei. Ora il governo francese ha fissato proprio a 15 anni l'età del consenso, sotto la quale un atto sessuale sarà considerato «aggressione sessuale» o ...

Francia - pubblicò foto esecuzioni Isis : incriminata Marine Le Pen : Marine Le Pen, leader del Front National francese, è stata iscritta nel registro degli indagati per la "diffusione di immagini violente", per aver postato su Twitter nel 2015 alcune foto delle ...

Embraco - in Francia chi delocalizza deve trovare un compratore. Ma vale solo per le aziende con oltre 1000 dipendenti : La delocalizzazione delle medie imprese è un doloroso tema anche in Francia. Ma, a differenza di Roma, Parigi ha tentato di correre ai ripari con una norma ad hoc varata durante la presidenza di François Hollande. A più quattro anni di distanza è però in chiaroscuro il bilancio dell’applicazione di quella che fu ribattezzata la legge Florange, in ricordo del comune nell’Est della Francia in cui si trovava lo stabilimento che il ...

La Francia cambia il 'bac' e pensa al futuro della scuola. Idee : ... per così dire, insegnata, e quelli che dimostrano di averla vengono dai milieu benestanti", ha commentato Inès Bordet, studentessa a Sciences Po e incoronata "campione del mondo di dibattito" nel ...

Francia : Macron su shopping Cina - da terreni agricoli dipende nostra sovranità : Parigi, 22 feb. (AdnKronos) – “I terreni agricoli in Francia sono un investimento strategico da cui dipende la nostra sovranità, quindi non possiamo lasciare centinaia di ettari essere acquistati da potenze straniere senza che si sappia la finalità di queste acquisizioni”. A sottolinearlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, nel corso di un suo intervento di fronte ai giovani agricoltori transalpini ...

Francia : J.M.Le Pen resta espulso da Fn : ANSA, - PARIGI, 9 FEB - La giustizia francese ha convalidato, anche in appello, l'esclusione del fondatore storico del Front National, Jean-Marie Le Pen, dal suo partito, pronunciata dalla figlia ...

