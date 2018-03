Forza Italia | è morto l' ex senatore di Forza Italia Dino De Anna

Malore in vacanza - è morto l'ex senatore di Forza Italia Dino De Anna : L'ex senatore di Forza Italia Dino De Anna è morto improvvisamente nella notte. Si trovava in Ungheria, per una vacanza in una celebre località termale con moglie e amici, quando si è sentito male: colpito...

Sicilia : Caronia lascia Forza Italia - mancano le regole democratiche : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - Marianna Caronia, deputata regionale Siciliana e consigliera comunale di Palermo, lascia Forza Italia. Non senza polemiche. Dopo avere rappresentato la fronda che da settimane chiede l'azzeramento dei vertici degli azzurri nell'isola, oggi Caronia annuncia il suo addio

Sicilia : Caronia lascia Forza Italia - mancano le regole democratiche (2) : (AdnKronos) - "Abbandono pertanto, seppur con amarezza, il gruppo di Forza Italia all’ARS all’interno del quale ho ritrovato vecchie amicizie e ne ho strette di nuove, ivi compresa quella con Giuseppe Milazzo al quale nonostante le tante divergenze che ci hanno visto su posizioni diverse, riconosco

Forza Italia - il retroscena : Renato Brunetta fatto fuori e umiliato. Come festeggiano gli azzurri : ' Finalmente si è chiusa l' era Brunetta '. Dopo l'elezione di Mariastella Gelmini capogruppo alla Camera, in Forza Italia si festeggia la ' liberazione '. Gli azzurri, riporta il Tempo , l'hanno ...

Tajani : "Senza Forza Italia non si va da nessuna parte" : "Non dobbiamo avere nessun timore. Senza di noi non si va da nessuna parte". Non usa mezzi termini Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo ed esponente di primo piano di Forza Italia. "Al di là delle tattiche parlamentari - dice in un'intervista al Corriere della sera - delle sfide per contarsi e per sondare posizioni e resistenza reciproche, dobbiamo guardare al risultato finale. E in questo primo passaggio istituzionale, l"elezione ...

Laives - il comune dove l alleanza Lega-M5S-Forza Italia è già realtà : Laives - 'Ma quale 'inciucio', la realtà è che da quasi tre anni abbiamo assicurato un governo alla nostra cittadina'. Benvenuti a Laives, pochi chilometri a sud di Bolzano, che con 18 mila abitanti è ...

28/03/2018 - Lepore passa a Fdi e lascia Forza Italia : "Scelte non condivise" : ... per il rilancio dell'occupazione e per un grande piano della viabilità regionale che tolga dall'isolamento le aree interne combattendo lo spopolamento, rilanciando l'economia e tutelando l'identità ...

Forza Italia riparte dalle donne/ Alberti Casellati - Bernini e Mariastella Gelmini : Berlusconi sceglie il rosa : Forza Italia riparte dalle donne, restyling firmato Silvio Berlusconi: dopo l'elezione di Alberta Casellati alla presidenza del Senato, capigruppo Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Lega e Forza Italia andranno divisi al Quirinale. Lo scontro sul nome del premier : 'Non è detto che sia lo stesso' : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi non saliranno al Colle insieme. Non ci sarà alcuna deLegazione unica da Sergio Mattarella ma ogni partito della coalizione del centrodestra si presenterà per conto ...

Forza Italia in “rosa” - capigruppo Bernini e Gelmini. Prestigiacomo : “Brunetta estromesso? E’ perché siamo brave” : “Un rischio di nuova scissione dentro Forza Italia, dopo i malumori di Brunetta e Romani sulle presidenze e i “vaffa” di Palazzo Grazioli? No, i problemi sono fuori dal nostro partito”. Taglia corto e nega spaccature la neo capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini, appena eletta alla guida degli azzurri a Montecitorio, sostituendo quel Renato Brunetta che – così come il collega Paolo Romani al Senato – ...

Risultati amichevoli nazionali / Diretta live score : Italia in campo! Svizzera Forza sei : Risultati amichevoli nazionali: Diretta live score delle partite di oggi 27 marzo 2018. Italia a Wembley contro l'Inghilterra, spiccano anche Germania Brasile e Spagna Argentina(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 20:47:00 GMT)

Forza Italia Capigruppo Camera e Senato/ Elette Gelmini e Bernini : Romani - "io sconfitto - sono Araba Fenice" : Forza Italia Capigruppo Camera e Senato: Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini prendono il posto di Renato Brunetta e Paolo Romani. Quest'ultimo dice:"Io sconfitto? sono Araba Fenice..."(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:38:00 GMT)

Forza Italia - Bernini capogruppo al Senato : “Col M5s continuerò a lavorare - con loro si può parlare. Ora un governo al Paese” : Prime dichiarazioni di Anna Maria Bernini, neo capogruppo di Forza Italia in Senato: “Ringrazio il mio partito. No, questa nomina non è una rivincita, anzi sono contenta dell’elezione della Presidente Casellati, prima donna a presiderere il Senato”. La Bernini non ha mai nascosto di avere un rapporto non di chiusura nei confronti del M5S, al contrario del collega Paolo Romani. E infatti la neo presidente dei Senatori azzurri ...

Salvini a Di Maio : 'No a veti su Forza Italia' : Bonafede prima: 'O Di Maio premier o nessun governo' 'Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini, determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica'. ...