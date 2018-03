Forte ascesa per Patterson Companies

Forte ascesa per Aeffe : Brillante rialzo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,18%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido ...

Forte ascesa per ERG : Brillante rialzo per la società petrolifera , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,67%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ERG ...

Forte ascesa per Eastman Chemical : Grande giornata per Eastman Chemical , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,75%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

Forte ascesa per Freeport-Mcmoran : Vigoroso rialzo per Freeport-Mcmoran , che passa di mano in Forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,00%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento ...

Forte ascesa per Generali Assicurazioni : Brilla il Leone di Trieste , che passa di mano con un aumento del 2,45%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB . Ciò significa che il ...

Forte ascesa per Tamburi : Prepotente rialzo per Tamburi , che mostra una salita bruciante del 2,14% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Forte ascesa per Kohl's : Protagonista Kohl's , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,40%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kohl's evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Forte ascesa per Ratti : Ottima performance per la big italiana del tessile , che scambia in rialzo del 2,10%. La tendenza ad una settimana di Ratti è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale cedimento ...

Forte ascesa per Falck Renewables : Brilla la società attiva nella green economy , che passa di mano con un aumento del 3,56%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Falck ...

Forte ascesa per Tenaris : Grande giornata per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,68%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Forte ascesa per DCC : Brillante rialzo per DCC , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,68%. Lo scenario su base settimanale di DCC rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE ...

Forte ascesa per Mondo Tv : Ottima performance per Mondo Tv , che scambia in rialzo del 2,90%. L'andamento di Mondo Tv nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare ...

Forte ascesa per Credito Valtellinese : Effervescente Credito Valtellinese , che scambia con una performance decisamente positiva del 13,61%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Forte ascesa per De'Longhi : Vigoroso rialzo per la big degli elettrodomestici , che passa di mano in Forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,84%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...