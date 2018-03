Forni chiusi L' impuntatura sull' incarico a P Chigi non regge | Di Maio in

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 marzo 2018) I, per dirla con la famosa quanto abusata metafora, sono, almeno per ora, in queste confuse pre-consultazioni che si consumano prima ancora di quelle ufficiali al Quirinale. Si capisce quando a metà pomeriggio, in un clima di nervosismo'elezione di vicepresidenti, questori, segretari, Luigi Dimette in rete un tweet di fuoco: "Salvini dice che gli bastano 50 voti. Vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri!".La verità è che il giovane e ambizioso leader dei Cinque Stelle è in difficoltà. Bastava vederlo sul tardo pomeriggio in buvette. Volto teso, ha salutato da lontano Ettore Rosato, per parlare qualche minuto fitto col suo Stefano Buffagni. Qualche minuto, una consumazione, poi via. Il pane del governo è ben diverso da quello infornato'elezione dei presidenti delle Camere. ...