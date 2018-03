Forex - dollaro in salita dopo dato PIL USA : dollaro in apprezzamento nei confronti delle principali controparti galvanizzato dal dato migliore delle attese sul PIL statunitense . Nell'ultimo trimestre del 2017, l'economia americana ha registrato una accelerazione al 2,9% oltre le aspettative , +2,7%, e contro il +2,5% previsto in precedenza. Un contesto che potrebbe concedere alla Federal Reserve di adottare ...

Euro Dollaro : cambio giudica siluramento di Tillerson - EUR/USD resta imprevedibile nel Forex : Il market mover relativo all'inflazione è strettamente connesso con le previsioni sulle prossime decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Ebbene proprio perchè non c'è stato alcun ...

Forex : discorsi esponenti Fed potrebbero innescare forti movimenti del dollaro : ... richieste sussidi scese più del previsto, che hanno alimentato l'ottimismo sulla forza dell'economia statunitense. Sponda anche dal calo dei rendimenti dei Treasury USA. "Dall'inizio della settimana ...

Forex : Dollaro in rialzo con assist tassi Treasuries e in vista minute Fed - euro oscilla sopra $1 - 23 : Sul Forex, occhio al rialzo del Dollaro, con il Dollar Index che continua a salire, attestandosi a 89,805, valore in rialzo dell'1,8% rispetto al minimo in tre anni testato venerdì scorso, a 88,251 ...

Forex - yen al galoppo su euro e dollaro : Scambi al rialzo per lo yen che approfittando di un dollaro nuovamente debole raggiunge i massimi da cinque mesi. Il cable usd/yen viaggia a 107,58 e la prima area di supporto è vista a 107,06. A dare ...

Forex - dollaro in stand by in attesa conferma indicazioni Fed : Reazione positiva del dollaro ieri sera alle indicazioni arrivate dalla Fed , ma in seguito il biglietto verde ha annullato il vantaggio nel corso delle contrattazioni in Asia. Il cross euro/dollaro ...

Forex : euro e dollaro in focus. Cosa aspettarsi dalla coppia? : Settimana di fuoco per il mercato Forex, in particolare per il cambio euro-dollaro , tra Fed e mercato del lavoro negli Stati Uniti. Cosa aspettarsi dalla coppia di monete, è l'interrogativo che più ...

Forex - Mnuchin ritratta sul mini dollaro : "Un dollaro forte è nell'interesse degli Stati Uniti" . Con queste parole il Segretario al Tesoro USA, Steven Mnuchin , ha messo a tacere le polemiche sorte in questi ultimi giorni, dopo le parole di ...

Forex : continua bagno di sangue sul dollaro dopo Mnuchin e Ross - e l'euro vola oltre $1 - 24 in attesa Bce : Il dollaro rimane sotto pressione, dopo le forti vendite che lo hanno colpito a seguito delle dichiarazioni rilasciate a Davos, in occasione del World Economic Forum, dal segretario al Tesoro Usa ...