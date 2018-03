Folla per l’ultimo saluto a Frizzi | gentiluomo della tv 

Folla a Roma per i funerali di Fabrizio Frizzi in piazza del Popolo : E' gremito il piazzale antistante la Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma, per il funerale di Fabrizio Frizzi.

Tanta Folla per ultimo saluto a Frizzi : 11.36 Una folla di persone dietro le transenne che impediscono l'accesso alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo ha accolto l'arrivo del feretro di Fabrizio Frizzi, morto nella notte fra domenica e lunedì, all'ospedale Sant' Andrea, per emorragia cerebrale. Un rigido servizio d'ordine non consente a nessuno l'accesso tranne ai tanti fattorini che in continuazione portano corone e mazzi di fiori. A Piazza del Popolo è stato allestito un ...

In migliaia per l’addio a Frizzi - Folla alla camera ardente | : Tante gente comune, tanti amici, persone dello spettacolo e della politica per l’ultimo abbraccio al conduttore morto all’età di 60 anni |

Fabrizi Frizzi - una Folla commossa di persone alla camera ardente : Si è formata ben prima della apertura un lunga fila di persone che pazientemente si è posta in attesa di poter entrare alla camera ardente di Fabrizio Frizzi, il celebre conduttore televisivo scomparso il 26 marzo a 60 anni a Roma. Così quando alle 10,00 i cancelli di viale Mazzini si sono aperti c’erano in attesa centinaia di persone. L’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi Vincenzo Pellegrini, 48 anni, è stato il primo ad arrivare ...

Beckham a Jakarta : bagno di Folla per l’ex calciatore [FOTO] : 1/10 LaPresse ...

Milano - Folla per la M4 : porte aperte nel cantiere della stazione Forlanini : Entrare in una futura stazione della nuova metropolitana di Milano è una possibilità da cogliere al volo, e centinaia di milanesi già sabato mattina non se la sono fatta scappare. Grazie alle Giornate ...

Bagno di Folla per la prima di Bolt : Un Bagno di folla per l'allenamento di Usain Bolt con il Borussia Dortmund. Circa 1500 persone hanno assistito alla seduta odierna a cui ha partecipato l'ex velocista giamaicano, che si è reso ...

Bagno di Folla per la prima di Bolt da calciatore : Un Bagno di folla per l'allenamento di Usain Bolt con il Borussia Dortmund. Circa 1500 persone hanno assistito alla seduta odierna a cui ha partecipato l'ex velocista giamaicano, che si è reso ...

Bagno di Folla al Lendi per il disco 'La chiave' del batterista Franco Del Prete : Rosalba Avitabile. Frattamaggiore. Un Bagno di folla per Franco Del Prete, batterista degli Showman, Napoli Centrale e Sud Exspress al teatro Lendi di Sant'Arpino per il suo ultimo e ambizioso ...

Bagno di Folla per Di Maio al Cosmoprof di Bologna : "Sono qui per abbracciare il popolo della partita Iva" : Il leader del M5s in visita alla fiera della cosmetica. "Via i vitalizi, odioso privilegio. E le intese sulle presidenze delle Camere non hanno niente a che...

LU : Mall of Switzerland sFollato per oggetto sospetto - ma non bomba : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Obbligo dei vaccini - Folla a Napoli per il ritiro negli ambulatori : folla ai centri vaccinali oggi a Napoli in coincidenza con la scadenza dell'Obbligo di vaccinare i bambini per non incorrere in sanzioni, nonostante la scadenza per la Campania sia al 30 marzo. Lo si ...