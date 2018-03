Folla per l’ultimo saluto a Frizzi | gentiluomo della tv Riposerà accanto ai genitori  

Terrorismo - Minniti : più controlli nelle zone afFollate per festività : Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha annunciato il "rafforzamento dei controlli nelle aree di maggiore afflusso di persone" al termine di una riunione straordinaria, dopo le recenti operazioni di polizia a Foggia e di Torino, del Comitato di analisi strategica antiTerrorismo. Vi sarà maggiore attenzione, ha sottolineato Minniti, "verso i luoghi che notoriamente registrano particolare affluenza di visitatori per le festività pasquali".

Frizzi - Folla per l'addio | L'omelia : Fabrizio - un combattente col sorriso : Don Walter ribadisce l'umanità del conduttore scomparso: "L'amore che sta ricevendo dimostra che sta raccogliendo quello che ha seminato".

Fabrizio Frizzi - il fratello alla Folla radunata per il funerale : “Se siete qui significa qualcosa. Grazie”. Ecco chi è Fabio Frizzi : “Il fatto che siete tutti qui significa qualcosa, grazie“, ha detto oggi Fabio Frizzi alla gente comune radunata davanti alla Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo, dove si sono svolti i funerali del fratello Fabrizio. In molti oggi hanno parlato di lui, Fabio, e in molti si sono chiesti chi è questo fratello tanto amato da Fabrizio. Fabio Frizzi è nato nel 1951 e fa parte anche lui del mondo dello spettacolo. Compositore di ...

Funerali Frizzi - una Folla per l’addio |FotoL’omelia : era un combattente col sorriso : Funerali Frizzi, una folla per l’addio |FotoL’omelia: era un combattente col sorriso Don Walter Insero, dall’altare, ribadisce l’umanità del conduttore scomparso: “L’amore che sta ricevendo dimostra che staraccogliendo quello che ha seminato”. Continua a leggere

Funerali Frizzi - una Folla per l'addio |FotoL'omelia : era un combattente col sorriso : Don Walter Insero, dall'altare, ribadisce l'umanità del conduttore scomparso: "L'amore che sta ricevendo dimostra che staraccogliendo quello che ha seminato".

Funerali Frizzi - una Folla per l’addio : Funerali Frizzi, una folla per l’addio Martedì oltre 10mila persone hanno tributato l’ultimo saluto al celebre conduttore televisivo nella camera ardente allestita nella sede Rai Continua a leggere

Funerali Frizzi - una Folla per l'addio : Martedì oltre 10mila persone hanno tributato l'ultimo saluto al celebre conduttore televisivo nella camera ardente allestita nella sede Rai

Folla per l’ultimo saluto a Frizzi - gentiluomo della tv : Migliaia di persone fuori dalla Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma piangono Fabrizio Frizzi. Il feretro del conduttore è stato accolto da un lungo applauso. Sulle scale della chiesa ad attenderlo il fratello Fabio. Molte le persone in lacrime nel momento in cui la bara è entrata in chiesa. ...

Folla a Roma per i funerali di Fabrizio Frizzi in piazza del Popolo : E' gremito il piazzale antistante la Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma, per il funerale di Fabrizio Frizzi.

Tanta Folla per ultimo saluto a Frizzi : 11.36 Una folla di persone dietro le transenne che impediscono l'accesso alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo ha accolto l'arrivo del feretro di Fabrizio Frizzi, morto nella notte fra domenica e lunedì, all'ospedale Sant' Andrea, per emorragia cerebrale. Un rigido servizio d'ordine non consente a nessuno l'accesso tranne ai tanti fattorini che in continuazione portano corone e mazzi di fiori. A Piazza del Popolo è stato allestito un ...

In migliaia per l’addio a Frizzi - Folla alla camera ardente | : Tante gente comune, tanti amici, persone dello spettacolo e della politica per l’ultimo abbraccio al conduttore morto all’età di 60 anni |

In migliaia per l’addio a Fabrizio Frizzi Folla alla camera ardente| : Tante gente comune, tanti amici, persone dello spettacolo e della politica per l’ultimo abbraccio al conduttore morto all’età di 60 anni |

In centinaia per l’addio a Fabrizio Frizzi Folla alla camera ardente| : Tante gente comune, tanti amici, persone dello spettacolo e della politica per l’ultimo abbraccio al conduttore morto all’età di 60 anni |

Fabrizi Frizzi - una Folla commossa di persone alla camera ardente : Si è formata ben prima della apertura un lunga fila di persone che pazientemente si è posta in attesa di poter entrare alla camera ardente di Fabrizio Frizzi, il celebre conduttore televisivo scomparso il 26 marzo a 60 anni a Roma. Così quando alle 10,00 i cancelli di viale Mazzini si sono aperti c’erano in attesa centinaia di persone. L’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi Vincenzo Pellegrini, 48 anni, è stato il primo ad arrivare ...