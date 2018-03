rgunotizie

: Foligno, da giovedì nuovo asfalto in via Maestà di Donati e a Sant'Eraclio - RadioGenteUmbra : Foligno, da giovedì nuovo asfalto in via Maestà di Donati e a Sant'Eraclio - SpazioZut : Una collaborazione Cineclub Astr/azioni, Cinéma Sala Pegasus - ZUT - Ex Novo ------- 68 -------- Rassegna cinemato… - ideattivamente : Le uova robotiche a #Foligno! Giovedì 29 marzo dalle 9:30 alle 12 all'interno del Laboratorio di Scienze Sperimenta… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018)in viadie in piazza Fratti a. Buone notizie per i residenti e gli automobilisti soliti passare in queste due zone, visto che il Comune dia partire ...