ilfattoquotidiano

: Foggia, maestro italo-egiziano arrestato: psicologi a disposizione degli alunni, famiglie ignare delle lezioni di j… - Cascavel47 : Foggia, maestro italo-egiziano arrestato: psicologi a disposizione degli alunni, famiglie ignare delle lezioni di j… - _Alessandria_ : RT @magdicristiano: L’apologeta del #terrorismo #islamico arrestato a #Foggia che indottrinava i bambini al “#martirio” non è un “Bad teach… - TutteLeNotizie : Foggia, maestro italo-egiziano arrestato: psicologi a disposizione degli alunni, famiglie… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Ci sono minorenni, svegliati all’alba, portati in un appartamento con alcuni ‘miscredenti‘: uno dei minori punta la pistola alla tempia di uno di loro il quale, pur di sottrarsi al colpo, si lancia dalla finestra. E poi ci sono anche video di bambini che sgozzano delle persone. Sono queste alcune delle immagini mostrate dal 59enne di origine egiziana Abdel Rahmanieri aper terrorismo internazionale, ai suoi, bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni che frequentavano le lezioni di religione nell’associazione culturale Al Dawa. Le loro– definite “sane” dagli inquirenti e ben integrate nella comunitàna – ignoravano il contenuto delle lezioni del “cattivo“, così come definita l’operazione della Procura di Bari. Non sapevano che il 59enne diceva ai suoi allievi bambini, di ...