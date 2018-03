Flessibilità in uscita | nuovi strumenti per i lavoratori

Ultime pensioni 2018 : Quota 41 - Lorenzin dice sì alla Flessibilità in uscita : Nel bel mezzo della campagna elettorale anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin si è detta particolarmente disponibile all'introduzione di un nuovo meccanismo in materia previdenziale che possa garantire una maggiore flessibilità in uscita dall'attività lavorativa. Lorenzin favorevole alla flessibilità in uscita Lorenzin, infatti, sembra appoggiare le ipotesi lanciate dal Partito Democratico ma non condivide la scelta della Lega ...