Fisica | i rarissimi decadimenti del mesone K | gli ultimi risultati dell’esperimento NA62

(Di mercoledì 28 marzo 2018) L’esperimentoin attività al CERN ha da poco presentato i suoi più recentialla conferenza Moriond Electroweak 2018 e nel corso di un seminario al CERN. Iriguardano un evento rarissimo: il decadimento delK carico in un pione e due neutrini (+→+). L’interesse per iestremamente rari o addirittura “proibiti” è motivato dal fatto che questi processi permettono di sondare in modo indiretto scale di energia anche molto più alte di quelle direttamente accessibili ai più potenti collisori di particelle, come lo stesso Large Hadron Collider (LHC) del CERN. “Lo studio di questi– spiega Fabio Ambrosino, ricercatore dell’INFN e professore all’Università Federico II di Napoli, che coordina la partecipazione nazionale dell’INFN all’esperimento – potrebbe aprire nel prossimo futuro una finestra sullaoltre il Modello Standard, cioè ...