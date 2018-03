Firenze | racconta in tv di aver ricevuto molestie da un superiore | nei guai una

fanpage

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Angela Apparecida Rizzo ha denunciato in un servizio andato in onda nella trasmissione di Rai 3 "Presa Diretta" degli abusi anche sessuali subiti da un suonel 2015 mentre era in servizio al nucleo investigativo del Comando Provinciale di. L'Arma ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti pergettato discredito sul prestigio del Corpo.