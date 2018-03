Fiorentina | Corvino | puntiamo su giovani

Fiorentina - Corvino : 'Chiesa nel futuro viola - a Badelj per rimanere manca...' : Il Direttore Generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha rilasciato un'intervista a Rai Sport , diffusa da Repubblica.it : 'Chiesa è un prodotto del nostro settore giovanile emerso dopo tanto lavoro visto che riteniamo quest'ultimo il serbatoio fondamentale per la nostra prima squadra. ...

Fiorentina - il calciomercato non dorme mai : ecco l’osservato speciale da Corvino : Il calciomercato non dorme mai ed anche in questo weekend di campionato il ds della Fiorentina Corvino potrebbe lavorare per il futuro. A Firenze infatti sbarcherà il Chievo Verona, club che ha all’interno della sua rosa un uomo che ha suscitato forte interesse tra i Viola. Si tratta, secondo quanto rivelato da Tuttosport, del centrocampista Castro, da poco rientrato da un lungo infortunio. Un calciatore duttile, d’inserimento, che ...

Fiorentina - Badelj saluta e Corvino si lancia a capo fitto sul sostituto : i dettagli : Fiorentina alle prese con una situazione abbastanza complessa in mediana. Ci riferiamo al contratto di Milan Badelj, in scadenza nella prossima estate e difficilmente rinnovabile. Il calciatore probabilmente deciderà di lasciare il club a parametro zero, scatenando una sorta di caccia al centrocampista in casa viola. Il ds del club Corvino, sta già lavorando sul mercato, grazie anche al notevole anticipo con il quale è venuto a conoscenza ...

Fiorentina - Hagi a gamba tesa : “quella di Corvino è una dittatura” : Georghe Hagi, padre dell’ex Fiorentina Ianis, ha inveito contro Pantaleo Corvino, reo d’aver mal trattato il suo giovane talento. Hagi, parlando ai romeni di Gsp.ro, ha descritto Corvino come un vero e proprio dittatore. “Hanno mentito a me e a Ianis. Da quando è tornato ha avuto 3 offerte, e un grande allenatore ha detto che Ianis può essere paragonato a Totti! A Firenze hanno multato Ianis per aver detto che era deluso di non ...

Fiorentina - in bilico la posizione di Corvino : gli ultimi aggiornamenti : La Fiorentina è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Juventus, la squadra di Pioli non ha comunque demeritato. Fino al momento campionato altalenante per i viola, si preannuncia un campionato anonimo fino al termine della stagione. Nel frattempo nel mirino è finito anche il direttore sportivo Corvino, considerato uno dei principali responsabili della stagione non entusiasmante della Fiorentina, in particolare ha deluso il mercato estivo ...

Calciomercato Fiorentina - Strinic al Milan libera Antonelli : Corvino pronto all’assalto : Calciomercato Fiorentina – Nonostante il Calciomercato invernale si sia concluso da pochi giorni, circolano già molti rumors in merito a trattative e operazioni che potrebbero concretizzarsi in estate. In particolare nella giornata di ieri si è parlato del colpo messo a segno dal Milan che avrebbe di fatto bloccato Strinic per giugno visto che l’ex Napoli è in scadenza con la Sampdoria e quindi libero di firmare con qualsiasi club. ...

Fiorentina - ecco Falcinelli e Dabo. Corvino : "Dal prossimo mercato compreremo senza dover vendere" : Giornata di presentazione e di spiegazioni, per la Fiorentina: il d.g. Pantaleo Corvino ha chiarito la situazione societaria rassicurando i tifosi sul mercato estivo. "Io credo che ciò che è stato ...

Fiorentina - Corvino : “Col mercato ripianati 38 milioni di passivo” : Nonostante le cessioni il ds viola si è detto "convinto di aver gettato le basi per poter ripartire in futuro" L'articolo Fiorentina, Corvino: “Col mercato ripianati 38 milioni di passivo” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fiorentina - Corvino spiega le scelte fatte sul mercato e manda diversi messaggi ai tifosi : Intervenuto a margine della presentazione di Falcinelli e Dabo, i due acquisti della Fiorentina nel mercati di gennaio appena concluso, il dg dei viola, Pantaleo Corvino, ha fatto un punto sul suo lavoro spiegando ai tifosi il progetto dei Della Valle: “Siamo arrivati alla fine del mercato di gennaio, che è molto complicato oltre che avaro in termini di risorse per arricchire l’organico o una squadra titolare. Con Falcinelli e Dabo ...

Fiorentina - Corvino shock : “non ci sono le condizioni per lavorare” : Bruttissima sconfitta per la Fiorentina nella gara di campionato contro il Verona, contestazione dei tifosi alla fine della partita. Dichiarazioni preoccupanti da parte di Corvino: “avete visto quella che non è la solita Fiorentina. Una squadra che di solito è sempre uscita dal campo con la maglia sudata e che ha sempre dato il massimo. Oggi dobbiamo prendere atto e chiedere scusa, a nome di tutti i ragazzi, a tutti i tifosi della ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino svela tutto : dal rinnovo di Badelj a Soucek - poi il futuro di Chiesa : Calciomercato Fiorentina – Pantaleo Corvino, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di ‘Sportitalia’, facendo un punto sul mercato dei viola: “Il mercato di gennaio è sempre molto avaro, non concede molto e bisogna stare solo attenti a quelle opportunità che possano migliorare l’organico. Non è facile, non perché non saremo migliorabili, ma perché è un mercato che non sta dando segnali in questo ...

Fiorentina - Corvino : 'Offriamo il rinnovo a Badelj - se parte va alla Roma. Non dobbiamo cedere - infatti Chiesa...' : Il Direttore Sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport : 'Badelj? Io e il mio d.s. Carlo Freitas, bravissimo, abbiamo un ottimo rapporto con lui e gli proporremo il rinnovo, ma se partirà per me andrà alla Roma. Occhio però. Ormai non abbiamo più ...