Finale torneo di Viareggio 2018 in tv | orario | precedenti e albo d' oro

Torneo di Viareggio 2018 - orario Finale Inter-Fiorentina : come vederla in tv e in diretta streaming. Il programma completo : La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming sul sito della Rai. MERCOLEDI' 28 MARZO: 15.00 Finale Torneo di Viareggio 2018 Inter vs Fiorentina

Torneo di Viareggio 2018 - orario Finale Inter-Fiorentina : come vederla in tv e in diretta streaming. Il programma completo : Mercoledì 28 marzo si disputerà la Finale del Torneo di Viareggio. Allo Stadio Torquato Bresciani, nell’atto conclusivo del prestigio Torneo internazionale riservato a formazioni giovanili, si sfideranno Inter e Fiorentina. I viola sono riusciti nell’impresa di eliminare la favorita Juventus e ora partiranno leggermente favoriti contro i nerazzurri che invece hanno surclassato il Parma. L’Inter va a caccia dell’ottavo ...

Torneo di Viareggio 2018 Finale : data - orario e stadio dell'ultima partita Video : Siamo entrati nella settimana decisiva per l'assegnazione del titolo del #Torneo di Viareggio 2018, la competizione giovanile a livello di club più prestigioso in campo europeo. A re la data, l'orario e lo stadio della finale. Oggi, invece, si disputeranno le due semifinali [Video], Juventus-Fiorentina e Inter-Parma. Sulla carta, l'impegno più agevole ce l'ha l'#Inter Primavera. I nerazzurri, però, non devono commettere l'errore di sottovalutare ...

Inter-Fiorentina - Finale torneo Viareggio 2018 : programma - orari e tv. La data della partita : Sarà Inter-Fiorentina la Finale della settantesima edizione del Torneo calcistico internazionale di Viareggio, riservato alle formazioni giovanili. Ebbene, il 28 marzo alle ore 15.00, presso lo Stadio Torquato Brescani di Viareggio, si affronteranno nerazzurri e viola in un atto conclusivo aperto ad ogni risultato. I gigliati hanno eliminato una delle favorite della rassegna, la Juventus, superandola con il punteggio di 4-1. Latki, Diakhate ...

Torneo di Viareggio : la Finale è Fiorentina-Inter : Torneo di Viareggio: la finale è Fiorentina-Inter Saranno Fiorentina e Inter a contendersi la 70.ma edizione del Torneo di Viareggio. La finale si giocherà mercoledì 28, a Viareggio, inizio alle ore 15. Nelle due semifinali disputate oggi, la Fiorentina allenata da Emiliano Bigica ha nettamente sconfitto la Juventus 4-1. Nell’altra, l’Inter di Stefano Vecchi ha […]

Torneo di Viareggio : la Finale è Fiorentina-Inter : Oggi si sono giocate le due semifinali. I viola hanno sconfitto 4-1 la Juventus, l'Inter ha battuto 2-0 il Parma

Torneo di Viareggio - la prima semiFinale è tra Juventus e Fiorentina : Una cifra tonda di nobiltà. La prima semifinale della Viareggio Cup sarà la partita numero 3.000 della storia del Torneo e ospiterà una semifinale molto attesa. Allo stadio Bresciani di Viareggio, ore ...

Lotta - Frank Chamizo scatenato : in Finale nei 74 kg al torneo Kolov-Petrov. Super sfida a Soner Demirtas : Frak Chamizo è letteralmente strepitoso e conquista la Finale del prestigioso torneo Dan Kolov & Nicola Petrov in corso di svolgimento a Sòfia (Bulgaria). Il due volte Campione del Mondo e bronzo olimpico a Rio 2016 si sta trovando a suo agio nella nuova categoria 74 chilogrammi (ha già vinto una competizione un mese fa in Ucraina) e oggi ha ribadito di essere una stella incredibile, un vero fenomeno della Lotta libera in grado di adattarsi ...

LIVE Fabio Fognini-Nicolas Jarry - Finale ATP San Paolo 2018 in DIRETTA : Fognini vince il torneo! 1-6 - 6-1 - 6-4 sul cileno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Nicolas Jarry, Finale del Torneo ATP di San Paolo. Sulla terra rossa brasiliana, il ligure partirà con tutti i favori del pronostico contro il cileno e andrà a caccia della vittoria. Il sudamericano è la prima Finale in un ATP, Fognini non ha ancora perso un set in questo torneo e va a caccia del sesto titolo ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. OASport vi propone la DIRETTA ...

Torneo Acapulco : Finale Anderson-Del Potro - Tsurenko-Voegele : ROMA - Saranno Kevin Anderson e Juan Martin Del Potro a contendersi il successo finale nell'' Abierto Mexicano Telcel ', Torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.642.795 dollari in dirittura d'...

Fognini nei quarti di Finale al torneo di San Paolo : San Paolo - Esordio vincente per il tennista Fabio Fognini nel Brasil Open, torneo Atp World Tour 250 con un montepremi di 516.205 dollari in corso sui campi in terra rossa di San Paolo del Brasile. ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Canada in Finale per l’oro nel torneo doppio misto : E’ il Canada a centrare la finale del torneo doppio misto del Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeogChang 2018. La formazione nordamericana si è imposta in modo netto nel confronto contro la Norvegia 8-4 volando così nell’atto conclusivo per l’oro in attesa di sapere chi tra la rappresentativa degli Atleti Olimpici della Russia e la Svizzera sarà l’avversaria. L’inedita coppia canadese, dunque, formata da John ...

Caroline Wozniacki ha vinto il torneo femminile degli Australian Open : nella Finale di Melbourne ha battuto Simona Halep : La tennista danese Caroline Wozniacki si è aggiudicata il torneo femminile della 106ª edizione degli Australian Open dopo aver battuto nella finale di Melbourne la romena Simona Halep per 7-6, 3-6, 6-4. Dopo aver vinto il primo set per 6-7, Wozniacki The post Caroline Wozniacki ha vinto il torneo femminile degli Australian Open: nella finale di Melbourne ha battuto Simona Halep appeared first on Il Post.

Australian Open 2018 : Elisabetta Cocciaretto - che peccato! Non sfrutta 2 match point e perde la semiFinale del torneo junior : Che peccato per Elisabetta Cocciaretto. La giovane tennista italiana, 17 anni compiuti proprio ieri, è stata eliminata nelle semifinali del torneo junior degli Australian Open sconfitta dalla cinese di Taipei En Liang. Peccato per la romagnola perché nel corso del match ha avuto due match point che però non è riuscita a sfruttare. Non solo, Cocciaretto era stata avanti 6-4 3-1, con una discreta occasione per allungare e mettere le mani sul ...