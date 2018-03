FIFA del Lupo | Ronaldo | il fenomeno è tornato Quanta Inter nella sua squadra!

Calcio : cori razzisti nel corso dell’amichevole Russia-Francia a San Pietroburgo. La FIFA ha aperto un’inchiesta : A meno di tre mesi dall’inizio dei Mondiali di Calcio in Russia, non arrivano belle notizie sul piano del rispetto e del fair play dal Paese che organizzerà la rassegna iridata. Nel corso dell’incontro amichevole disputato a San Pietroburgo, tra la Nazionale di casa e la Francia, dalla curva dei tifosi russi sono arrivati insulti e cori razzisti nei confronti di alcuni calciatori transalpini. Il match, conclusosi 1-3 in favore di ...

FIFA 18 TOTW 28 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°28! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 28° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. Ricordiamo che, vista la pausa nei campionati maggiori, questo TOTW include sopratutto i giocatori che si sono messi in evidenza nelle amichevoli delle nazionali che si sono disputate […] L'articolo Fifa 18 TOTW 28: alla scoperta della Squadra ...

Squadra della Settimana internazionale per FIFA 18 Ultimate Team - le previsioni per il 28 marzo : Mancano ormai solo poche ore all'annuncio della Squadra della Settimana di FIFA 18 Ultimate Team, e ovviamente tanta è l'attesa di scoprire quali saranno i campioni che verranno omaggiati di una carta In Form da parte di Electronic Arts. L'ultimo fine Settimana ha visto lo stop dei principali campionati mondiale, in virtù delle amichevoli nazionali dei diversi Team che si preparano al meglio ai campionati del mondo di Russia 2018. Un ...

FIFA 18 : TOTW 28 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] L'articolo ...

Astori resterà in FIFA 18 su richiesta della Fiorentina : Astori resterà in FIFA 18 su richiesta della Fiorentina La Fiorentina ed Electronic Arts intervengono sulle aste della carta FUT di Davide Astori, il comunicato ufficiale. Continua a leggere

Mondiali 2026 - a giugno la decisione della FIFA : è sfida Marocco-Nord America - per ora : Il primo Mondiale a 48 squadre non potrà essere come gli altri. La riforma di Gianni Infantino, presidente FIFA, è ormai realtà, con una competizione storica che si evolve e potrebbe addirittura ...

FIFA 18 : disponibili 5 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match di FA Cup e Coppa del Belgio : EA Sports ha rilasciato nella notte 5 carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite di FA Cup e Coppa del Belgio Ecco la lista dei 5 nuovi “Man of the match” Renaud Emond dello Standard Liegi Christian Eriksen del Tottenham Nemanja Matić del Manchester United N’Golo Kanté del Chelsea Pierre-Emile Højbjerg del Southampton ...

FIFA 18 : rilasciate le versioni Icon Prime di Ronaldo - Gullit e Maldini! Ecco le soluzioni delle SBC! : Ritorna questa settimana l’appuntamento con i Throwback Thursday di Fifa 18: EA Sports ha appena annunciato l’arrivo per le ore 19 del 22 marzo delle versioni Prime di 3 IconE di FUT: Ronaldo, Ruud Gullit e Paolo Maldini. Si tratta delle card con valutazione più alta di questi tre giocatori e, da stasera, saranno disponibili nei pacchetti e potranno […] L'articolo Fifa 18: rilasciate le versioni Icon ...

FIFA 18 TOTW 27 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°27! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 27° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. Tre i giocatori di Serie A selezionati per il TOTW 27: Mauro Icardi, autore di 4 reti nella vittoria per 5-0 dell’Inter sulla Sampdoria, a Marassi Josip Ilicic, […] L'articolo Fifa 18 TOTW 27: alla scoperta della Squadra della Settimana ...

FIFA del Lupo : nuovi pro-player anche per Cagliari e Livorno - ora a chi tocca? : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...