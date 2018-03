Fifa 18 Patch | nuovo aggiornamento disponibile patch 1 12 1 11

Fifa 18 Patch : nuovo aggiornamento disponibile (patch 1.12) per PC : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento di Fifa 18, si tratta della Patch 1.12 per PC La versione per PC ha un peso di circa 1.5 Gigabytes Risolti alcuni problemi minori fra cui quello delle porte che non apparivano in determinate condizioni. Ecco le note di rilascio in inglese La Patch verrà rilasciata con ogni probabilità anche […] L'articolo Fifa 18 Patch: nuovo aggiornamento disponibile (Patch 1.12) ...

Fifa 18 Patch 1.09 : nuovo aggiornamento disponibile per la versione PS4 : EA Sports ha rilasciato, come comunicato sul forum ufficiale, un nuovo aggiornamento per la versione PS4 di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 per tale piattaforma. Si tratta dello stesso Title Update rilasciato la settimana scorsa su PC e questa mattina su Xbox One Ecco la traduzione in italiano delle note di rilascio

Fifa 18 si aggiorna con la patch 1.09 : Mentre FIFA 18 continua ad essere uno dei giochi più popolari in Italia, a giudicare dalle ultime classifiche software settimanali, ecco che spunta un nuovo importante aggiornamento che apporta interessanti modifiche.Infatti, come segnalato su Reddit, EA ha da poco pubblicato la patch 1.09 che porta con sé alcune novità. Innanzitutto, viene risolto il fastidioso glitch del calcio di inizio: molti utenti lamentavano il problema delle reti segnate ...