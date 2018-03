Festa finita in Borsa per il tech Nel mirino Facebook e Uber Privacy | tempesta regole sul

affaritaliani

(Di mercoledì 28 marzo 2018) I guai diin tema di, ma anche i problemi dicon l’auto a guida autonoma: da qualche tempo a Wall Street i “Fang” impensieriscono gli investitori, che temono che nei prossimi mesi possano essere varate norme più severe, in grado di rallentare la crescita del comparto. Del resto anche Donald Trump non ha mai nascosto di non amare troppo il settore tecnologico, storicamente filo-democratico. Così il rischio di uno stop alla crescita di Wall Street e delle borse mondiali si fa ogni giorno più concreto, anche se i gestori professano ottimismo e provano a sfruttare ogni rimbalzo Segui su affaritaliani.it