Ferrovie | Fontana | subito investimenti su rete lombarda o regionalizzeremo Rpt

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Milano, 28 mar. (AdnKronos) – “Presto incontrerò l’ad di Rfi perché voglio capire se c’è un progetto di sviluppo nella regione, un piano di industriale a dieci anni per recuperare il gap tecnologico e strutturale. Se non ci fosse dobbiamo rivedere la governance. Farci restituire laregionale e investire direttamente”. Lo afferma il neo presidente lombardo Attilio, illustrando gli interventi sui quali intende puntare per lo sviluppo della regione.In una intervista rilasciata a Mf all’indomani del passaggio delle consegne a Palazzo Lombardia, durante il quale il suo predecessore Roberto Maroni, al posto della tradizionale campanella, ha scelto di affidargli un dossier contenente i programmi su cui bisognerà lavorare nei prossimi anni,spiega che “laregionale del trasporto su ferro è molto arretrata” e dunque è ...