Ferrari | la clamorosa rivelazione | “ecco il dopo Raikkonen”

(Di mercoledì 28 marzo 2018) La stagione per laè iniziata in modo positivo, successo da parte di Sebastian Vettel, terzo posto per Kimi Raikkonen. Ma a tenere banco è anche il mercato piloti, il futuro del finlandese Bottas potrebbe essere lontano dalla Mercedes, a rivelarlo è il primo supporter di Bottas cioè Antti Aarnio-Wihuri, titolare dell’azienda di packaging che sponsorizza da anni il pilota delle Frecce d’Argento ed il futuro potrebbe essere proprio allacome dichiarato alla testata Urheilulehti.: “Penso che sia probabile che Valtteri continui con la Mercedes, ma in F1 può succedere di tutto. Penso che il tempo di Raikkonen stia volgendo al termine. L’anno scorso abbiamo visto che la sua guida è diventata inconsistente, probabilmente il suo interesse sta iniziando a diminuire. Il passaggio di Valtteri allaè ancora possibile. Ad un certo punto della carriera, qualsiasi pilota ...