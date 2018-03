Fb | nuovi strumenti controllo privacy

Evasione : nuovi strumenti di lotta da Ocse ed Ecofin : Nuove regole di trasparenza in nome della lotta all' Evasione fiscale che pesano come una spada di Damocle in capo ai professionisti visto che il Consiglio composto dai ministri dell'economia e delle ...

Crisi d'azienda e fallimenti - i nuovi strumenti per evitarli : fallimenti, ecco come cambierà la legge 3 'Glifosato, rischio zero in Europa; basta 'bufale' supportate dalla politica e non dalla scienza' 4 Confedilizia favorirà il cablaggio in fibra ottica della città, siglato l'accordo Un sistema di allerta preventivo che sia in grado di cogliere i segnali di una Crisi aziendale in tempo. Un'...