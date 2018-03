Favorite Mondiale 2018 Spagna e Brasile in pole | attenzione alla Germania mentre

F1 - Mondiale 2018 : le Favorite al titolo. Sarà ancora un duello Ferrari-Mercedes? La Red Bull è in agguato… : Il 25 marzo scatterà il semaforo verde del primo round del Mondiale 2018 di F1 ed il conto alla rovescia sta per terminare. Gli appassionati stanno attendendo con trepidazione l’inizio delle ostilità in pista e la curiosità sull’andamento del campionato è ben oltre i livelli di guardia. La domanda è: quali saranno le favorite per il titolo? Quesito da un 1 milione di euro, verrebbe da dire, a cui dare risposta non è semplice. Non ...