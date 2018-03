Fatte le Camere | cosa ci aspetta? Con un governo M5s-Lega sarò all’opposizione

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Maria Elisabetta Alberti Casellati-la-donzelleta-vien-dalla-campagna è la presidente del Senato della Repubblica italiana. È il primo «vulnus» alla democrazia, solo al pensiero che Mattarella possa sentirsi male e lei possa sostituirlo come «Capo dello Stato Provvisorio». Corre voce che sia «cattolica» perché è laureata «in utroque», come si dice in gergo, cioè «nei due diritti», quello civile e quello canonico, preso alla Università Pontificia Lateranense che è l’università del Papa (vescovo di Roma). Penso che non sia cattolica, ma solo «clericale», perché se fosse cattolica, spiritualmente informata e fondata, non sarebbe mai stata perinde ac cadàver – fino alla morte – una sostenitrice, difensore a spada tratta di Berlusconi, comunque e a prescindere. Per lei Berlusconi è un perseguitato: ne attendiamo pazienti la morte solo per poterlo dichiarare «urbi et orbi» Santo o meglio ...