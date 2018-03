Fair Play finanziario | vicina l' introduzione del ' tetto salariale' per limitare le spese

L'Uefa studia il Fair-play finanziario 2.0 : tetto alle spese di 100 milioni : NUOVE REGOLE - Come riporta La Gazzetta dello Sport , sono due le principali novità: quella più interessante riguarda un tetto massimo per le spese sul mercato. Tra acquisti e cessioni in una stessa ...

Eca e Uefa al lavoro su Fair Play finanziario e trasferimenti : fair play finanziario e trasferimenti sono i due punti su cui l’Eca e la Uefa stanno lavorando per un accordo per la prossima stagione che prevede tra i punti principali l’adozione di alcuni indicatori su debito e trasferimenti che darebbero la possibilità all’Uefa di mettere sotto la lente i bilanci di un club. In particolare uno sbilancio stagionale di cento milioni tra acquisti e cessioni, come ha spiegato Michael ...

Eca e Uefa al lavoro su Fair Play finanziario e trasferimenti : fair play finanziario e trasferimenti sono i due punti su cui l’Eca e la Uefa stanno lavorando per un accordo per la prossima stagione che prevede tra i punti principali l’adozione di alcuni indicatori su debito e trasferimenti che darebbero la possibilità all’Uefa di mettere sotto la lente i bilanci di un club. In particolare uno sbilancio stagionale di cento milioni tra acquisti e cessioni, come ha spiegato Michael ...

“Fair play” - il calcio tra etica e epica : Il calcio fra etica e epica, in un racconto-favola di grande realismo. Questo è ‘Fair play’ (Marsilio ed.) realizzato da Claudio Pallottini, attore, autore tv e sceneggiatore, in cui si narra la storia di Ivan Providence Martini, giovane calciatore che sceglie, caparbiamente, di giocare in modo corretto, passando dal campetto dell’oratorio alla serie A e ai Mondiali. Va in scena il calcio italiano dal ’90 in poi ...

Il progetto della Superlega Europea : 24 big - senza retrocessioni e Fair Play Finanziario : Un campionato per ricchi quindi, che vedrebbe protagonisti i migliori calciatori del mondo ed escluderebbe, per forza di cose, la possibilità del trionfo di qualche "piccola" squadra, con ...

Tra Recreativo e Nuova Faleria gol - spettacolo e tanto Fairplay : Leonardo Chessa, 28 anni, autore di una tripletta LA CRONACA Ad aprire subito le marcature ed a portare in vantaggio la formazione ospite ci ha pensato Federico Scano , lucido e freddo davanti a ...

Addio al Fair Play : l'avversario si accascia a terra - gli rubano palla e segnano : Un giocatore dell'Arsenal Tula ha approfittato dell'infortunio al ginocchio di un avversario dell'Akhmat Grozny per recuperare palla e mettere al centro. I compagni segnano il gol che decide la ...

Studenti in campo. A vincere è il Fair play : SONDRIO In due distinte manifestazioni, nella palestra dell'istituto tecnico industriale 'Mattei' di Sondrio, si sono tenute le gare provinciali dei Campionati studenteschi di badminton, che hanno ...

Fair Play - il lato urban di La Martina : I principi sono sempre gli stessi, immutabili nel tempo, perché forti e ben radicati. A cambiare è, giustamente e inevitabilmente, il modo di trasmetterli alle nuove generazioni. Anche – perché no? – attraverso la moda. È il caso, questo, della nuovissima capsule collection Fair Play di La Martina, appena presentata con un grande evento, a Milano, nel corso della recente fashion week. Quali sono i valori da preservare e sostenere? ...

L’Inter ed il Fair Play Finanziario : problemi per la Lista Uefa - ecco cosa può succedere : L’Inter non sta attraversando un buon momento nel campionato di Serie A nonostante la vittoria nella gara contro il Benevento, a questo punto anche la qualificazioni in Champions League è a rischio. Nel frattempo però a tenere banco è anche la questione legata al Fair Play Finanziario, aspetto che può andare di pari passo con l’obiettivo di chiudere la stagione nei primi quattro posti. Le regole del Fair Play prevedono una ...

Ne-Yo - non c’è Good Man senza Fair play : L’ultima Milano Fashion Week è stata ricca di eventi. Uno dei più riusciti è stato indubbiamente quello de La Martina, che ha svelato la sua capsule collection fair play nella suggestiva cornice del Cinema Manzoni di Milano a suon di hip hop e r&b in sintonia con i nuovi capi che fondono l’heritage del marchio con una visione streetwear. Special guest d’eccezione: Ne-Yo. L’artista si è esibito, riproponendo alcuni dei suoi ...

Inter news - ancora lo spettro del Fair Play finanziario : I nerazzurri alle prese con le briglie del fair play anche in estate: conterà anche la compilazione della lista per le competizioni europee

Leicester - multa da 3 milioni per aver violato il Fair Play Finanziario inglese : Il club inglese è stato sanzionato dall'English Football League per aver violato i parametri nella stagione 2013/14. L'articolo Leicester, multa da 3 milioni per aver violato il Fair Play Finanziario inglese è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fair Play - la nuova collezione La Martina : Rispetto, lealtà, integrità, nobiltà, coraggio e amicizia. Per chi pratica dello sport questi sono valori imprescinbili. E lo sono anche per La Martina, il brand argentino da sempre legato al mondo del polo che ha deciso di tradurre gli stessi principi in una collezione che non poteva che chiamarsi Fair Play. Disegnata da Danilo Paura, Jacopo Pozzati e Leonardo Colacicco la capsule sarà presentata in occasione di Milano Moda Donna con un evento ...