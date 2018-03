Facebook vi controlla i dati personali? Ritenetelo un onore!

Facebook - ecco come controllare quali app spiano i nostri profili : All'origine del caso Cambridge Analytica il consenso di circa 300mila utenti a un finto test psicologico via social network, buono per scalare fino a 50...

Come controllare a quali applicazioni abbiamo dato i nostri dati su Facebook : Breve guida per modificare le proprie impostazioni sulle app che si usano con il Facebook Login, oppure eliminarne alcune The post Come controllare a quali applicazioni abbiamo dato i nostri dati su Facebook appeared first on Il Post.

Potere e spionaggio : come Trump controlla 50 milioni di utenti Facebook Video : Che tecnologia e psicologia fossero alla base delle elezioni americane è un elemento ormai emerso da varie indagini perpetratesi nel corso del tempo; che milioni di cittadini fossero spiati da un’azienda riconducibile a #Trump, era un tassello mancante nel puzzle delle interferenze tra Potere e social network [Video]. Dalle indagini investigative e da varie inchieste giornalistiche portate avanti da oramai un anno e mezzo, emerge che la ...

La boss di Facebook : «Ho il cancro - è dura ammettere che non si può controllare tutto» : A Nicola Mendelsohn, numero uno del social network in Europa, è stato diagnosticato un linfoma follicolare, tumore a sviluppo lento e incurabile