wired

: Facebook semplifica gli strumenti di privacy - elena_m4d : Facebook semplifica gli strumenti di privacy - scoopscoop6 : Facebook semplifica gli strumenti di privacy -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Ci volevano un tonfo in Borsa e uno scandalo, chiamato Cambridge Analytica, che non accenna a placarsi per convincerere la gestione dellasulla sua piattaforma. Come annunciato la scorsa settimana prima da Zuckerberg e poi da un post sul blog,ha deciso di ridisegnare il menùda mobile. E proprio nel giorno in cui fonti stampa assicurano che il ceo parlerà al Congresso, l’azienda rilascia una nota stampa: “Le impostazioni, prima distribuite su quasi 20 schermate diverse, ora sono accessibili da un unico luogo. Abbiamo anche eliminato le impostazioni obselete, in modo tale che sia chiaro quali informazioni possono o non possono essere condivise con le app”.ricorda che dal menù si può attivare l’autenticazione a due fattori, controllare tutta l’attività svolta sulla piattaforma e nel caso cancellare post, gestire le ...