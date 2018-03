Facebook pubblico o privato? Se parlate male del vostro capo occhio alle impostazioni

ilfattoquotidiano

: A #NPG @LauraPausini ci fa sognare cantando i messaggi di pubblico e ascoltatori ?? #PausiniRadio2 #FattiSentire CO… - RaiRadio2 : A #NPG @LauraPausini ci fa sognare cantando i messaggi di pubblico e ascoltatori ?? #PausiniRadio2 #FattiSentire CO… - RaiRadio2 : Il pubblico di #Radio2SocialClub è incontenibile, ma @LauraPausini sa come farlo contento ?? #PausiniRadio2 CONTI… - beppe_grillo : Grazie al pubblico romano per i video messaggi prima del mio spettacolo #Insomnia. Siete fantastici! Il prossimo a… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) di Alessandra Maino* “Attenzione al post o al tweet, possono costare il posto di lavoro”. S’intitolava così il commento pubblicato pochi giorni fa sul Sole 24 ore relativo alla sentenza n. 62/2018 con cui il Tribunale di Busto Arsizio ha stabilito come “siano sufficienti pochi caratteri dei tweet” per ledere sia l’immagine del datore sia il vincolo di fedeltà posto alla base di ogni rapporto di lavoro. Si discute molto, oggi, della legittimità o meno dei licenziamenti di quei dipendenti che esternano nei social opinioni piccate nei confronti dei datori di lavoro con toni considerati diffamatori ed offensivi, oltrepassando i limiti del diritto di critica. A prescindere tuttavia dall’effettivo contenuto di un post e, quindi, senza entrare nel merito delle condotte assunte, preme evidenziare come alcune sentenze di merito abbiano dato rilievo anchescelte fatte dal ...