Facebook | nuovi strumenti per il controllo della privacy

Facebook vara nuovi strumenti per il controllo della privacy : Tutte le novità partono da oggi e saranno estese a tutto il mondo, Italia compresa, nelle prossime settimane. I fatti recenti 'hanno dimostrato quanto lavoro dobbiamo fare per rafforzare le nostre ...

Facebook - scandalo datagate mette a rischio presentazione dei nuovi prodotti : Teleborsa, - Facebook ancora nell'occhio del ciclone per lo scandalo datagate starebbe pensando di rimandare l'attesa presentazione di nuovi prodotti per l'uso domestico. L'evento F8 previsto per il ...

Nuovi risparmiatori in mano a Facebook - Apple e Amazon : Gli under 35, nati tra gli anni ‘80 e il 2001, rappresentano il 40% della popolazione mondiale, il 25% di quella Europea. Cresciuti con internet, nell’era della globalizzazione, sono...

Sony condivide nuovi artwork di God of War attraverso un minigioco su Facebook : Tra le uscite di maggior peso di quest'anno, va menzionata quella di God of War per PlayStation 4. L'attesissimo nuovo episodio della saga arriverà il prossimo 20 aprile (anche in varie edizioni), e, con l'avvicinarsi del rilascio, Sony e Santa Monica Studio lanciano una curiosa iniziativa.Infatti, come segnala Dualshockers, cliccando su questo URL, avrete la possibilità di completare una sorta di avventura testuale vecchio stile su Facebook. ...

Nuovi cali per Bitcoin e criptomonete dopo l’annuncio di Facebook : Nuovi cali sulle criptovalute e sul Bitcoin, finito momentaneamente sotto quota 10.000 dollari all’indomani dell’annuncio di Facebook della messa al bando delle pubblicità sulle offerte iniziali di questi prodotti. dopo un minimo a 9.628 dollari, la più nota tre le sedicenti criptomonete si attesta a 10.077 dollari, secondo la piattaforma Coindesk. Quasi la metà del picco oltre 19mila dollari toccato a gennaio. In calo anche ...