Facebook Messenger | come eliminare i contatti e disattivare la sincronizzazione

In arrivo su Facebook Messenger foto e video temporanei fra le altre novità : Facebook Messenger sembra che abbia in serbo un mucchio di novità. Secondo quanto emerso dall'ultimo aggiornamento dell'app per iOS dovrebbero arrivare novità sia estetiche, sia funzionali relative all'implementazione di opzioni interessanti come la possibilità di inviare foto e video temporanei, di chiamare le pagine o di attivare la traduzione automatiche per le chat. L'articolo In arrivo su Facebook Messenger foto e video temporanei fra le ...

Facebook aggiunge le chat video a Messenger Lite : Messenger Lite, la versione alleggerita e ridotta dell'applicazione di messaggistica di Facebook, riceve un aggiornamento che introduce il supporto alle chat video, acquisendo quindi le capacità della versione completa. L'articolo Facebook aggiunge le chat video a Messenger Lite è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Blackberry causa a Facebook/ Il social network avrebbe copiato Messenger : Blackberry causa a Facebook, il noto social network avrebbe copiato Messenger. Pare infatti che diverse delle situazioni sviluppate da Facebook siano da ricondurre proprio a Blackberry.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:30:00 GMT)

BlackBerry fa causa a Facebook per aver copiato Messenger : (Foto: flickr.com) Proprio dell’importanza dei brevetti si parlava in merito al caso Snapchat, app “saccheggiata” delle sue idee, in un parallelo con la storia che vedeva protagonisti Polaroid contro Kodak. Oggi è il turno di BlackBerry, che prova a far valere le sue ragioni (e proprietà) contro altri giganti della tecnologia, trascinando in tribunale Facebook e le sue proprietà. BlackBerry Messenger (BBM) infatti, era ...

Facebook Messenger al lavoro su Broadcast Composer - strumento self service per le PMI : ... Su Facebook Messenger arrivano le news Nasce BuzzLogger Bot, l'italian platform dedicata ai chatBot di Facebook Bot per Messenger: arriva il supporto su Analytics Facebook: arrivano i live streaming ...

Facebook : non solo e-sport. Su Messenger - migliorano le chat con le aziende : ... la comunicazione di Patrick Chapman, responsabile degli accordi del social per quel che concerne il gaming e gli e-sport, secondo il quale il social sta allestendo un ecosistema di e-sport per ...

Come andare offline su Facebook Messenger : I nostri amici di Facebook possono vedere quando siamo online su Messenger molto facilmente. Infatti noi risultiamo online nel momento in cui utilizziamo il social network, su PC, Android e iOS. Quindi se siamo stufi di essere spiati costantemente da persone indesiderate, possiamo facilmente disattivare tale opzione. Vediamo insieme Come fare. Alcune considerazioni Il metodo che andremo ad utilizzare in questa guida ci permette di scomparire ...

Facebook porta i servizi di assistenza clienti su Messenger : Facebook sta portando i servizi di assistenza clienti sulla sua piattaforma Messenger. La compagnia di Mark Zuckerberg sta aggiungendo informazioni di contatto nelle chat coi clienti, così da rendere possibili risposte rapide ed un set-up più semplice per la sua piattaforma di messaggistica. L'articolo Facebook porta i servizi di assistenza clienti su Messenger è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Facebook inizia a supportare i post 3D nel Feed - intanto Messenger introduce un modo semplice per iniziare chiamate di gruppo : Arrivano in giornata piccole ma interessanti novità in casa Facebook: il social network di Mark Zuckerberg sta iniziando a supportare i post in 3D nel Feed col contributo di partner importanti, mentre in Messenger arriva un nuovo e semplice modo per iniziare le chiamate di gruppo. Scopriamole insieme. L'articolo Facebook inizia a supportare i post 3D nel Feed, intanto Messenger introduce un modo semplice per iniziare chiamate di gruppo è stato ...

Facebook introduce le liste e lancia una chat per gli innamorati su Messenger : Facebook lancia una nuova funzione, chiamata liste, per creare degli elenchi legati a qualsiasi cosa, da condividere con gli amici. E proprio alla vigilia di San Valentino lancia una chat speciale su Messenger dedicata agli innamorati. L'articolo Facebook introduce le liste e lancia una chat per gli innamorati su Messenger è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Come recuperare messaggi cancellati Facebook Messenger : In passato abbiamo archiviato delle conversazioni in Facebook Messenger e ora vogliamo recuperarle? Non c’è nulla di più semplice! Per recuperare i messaggi cancellati da Facebook Messenger possiamo sfruttare dei metodi differenti. Inoltre possiamo recuperare le chat archiviate utilizzando sia il nostro computer che il nostro smartphone o tablet. Indice Da PC Da Smartphone e Tablet (Android e iOS) Procedura per PC Per riottenere i nostri ...

Facebook aggiunge le emoji alle foto profilo di Messenger : Sad Cinemino? Birretta? Qualsiasi altra attività declinabile in un diminutivo e/o vezzeggiativo, sarà quella che potreste comunicare con una semplice emoji sul vostro profilo Messenger, in modo da far sapere ai vostri contatti cosa avete bisogno di fare. Lo stesso vale per gli stati d’animo. Come confermato a TechCrunch, dopo uno spoiler di WABetaInfo e l’immancabile post di Matt Navarra, è in fase di test “la possibilità per ...

Facebook Messenger e Instagram presentano nuovo funzioni per gli appassionati : Facebook Messenger sta testando la possibilità di aggiungere una emoji all'immagine del proprio profilo, per esprimere il proprio stato d'animo quasi in tempo reale. Nel frattempo Instagram sta testando la possibilità di ricondividere i post di altri utenti sulle proprie storie. L'articolo Facebook Messenger e Instagram presentano nuovo funzioni per gli appassionati è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.